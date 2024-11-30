В Україні в деяких спеціалістів зарплатня за рік зросла у 1,5 раза: хто ці щасливчики 

За останній рік в Україні суттєво збільшилася середня зарплатня. Станом на листопад вона становить 22,5 тис грн, тоді як на початку року – у січні 2024-го – не перевищувала 19 тис грн. А в листопаді 2023-го українці заробляли в середньому 18 тис. грн.

У кого зарплатня зросла найбільше?

Найстрімкіше зростання доходу за останній рік відчули на собі керівники відділів контенту. Сьогодні їм платять близько 70 тис. грн в місяць, що на 155% більше, ніж у листопаді минулого року. Про це свідчать дані одного з найбільших кадрових порталів України.

Швидке зростання зарплат також спостерігалося у таких спеціалістів:

Ортодонти – на 110% – 52,5 тис. грн;

Керамісти – на 96% – 50 тис. грн;

Оператори атракціонів – на 74% – 20 тис. грн;

Ортопеди – на 60% – 40 тис. грн;

Кредитні експерти – на 59% – 23 тис. грн;

Інструктори автошкіл – на 56% – 35 тис. грн;

Продюсери – на 55% – 42,5 тис. грн;

Керуючі мережі магазинів – на 50% – 30 тис. грн;

Фахівці з налаштування техніки – на 50% – 22,5 тис. грн.

У яких містах найвищі зарплати?

Доходи українців залежать не лише від їх професій та займаних посад, також від регіонів, де вони працюють. Зокрема найбільше заробляють українці, що проживають у столиці – в середньому 22,5 тис. грн за місяць.

Є ще кілька міст, мешканці яких можуть похвалитися досить високими зарплатами:

Львів – в середньому 22,8 тис. грн;

Дніпро – 21,5 тис. грн;

Одеса та Чернівці – 21 тис. грн на місяць.

Натомість у Сумах показник середньої зарплатні є найнижчим – лише 15,8 тис. грн. Доволі низький дохід також у мешканців Кропивницького і Чернігова – в середньому 17,5 тис. грн.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні великою популярністю користуються спеціалісти робітничих професій, зокрема галузі будівництва. Прораби, головні інженери, сантехніки та навіть різнороби заробляють подекуди до 40 тис. грн. Такий попит зумовлений підвищеною потребою у ремонті та реконструкції будинків, пошкоджених внаслідок ракетних атак ворога.