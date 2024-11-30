Чи залишиться газ по 7,96 грн за куб: українцям розповіли, що буде з тарифами на комуналку

У грудні тарифи на газ для побутових споживачів залишаться незмінними. Вартість кубометру «блакитного палива» для більшості українців зберігатиметься на рівні 7,96 грн. Ба більше, вартість газу та деяких інших комунальних тарифів не переглядатимуть принаймні до кінця квітня 2025 року.

Скільки платитимемо за газ?

Як пише профільне видання ГазПравда, усі 9 постачальників «блакитного палива» не переглядатимуть своїх тарифів до кінця поточного опалювального сезону. Причому 5 компаній пропонують споживачам дві ціни на вибір – фіксовану річну та зміну місячну.

Річні тарифи газопостачальників коливаються у межах 7,79 та 9,99 грн за куб. Натомість місячні ціни становлять від 8,46 до 9,3 грн за кубічний метр. Проте 98% населення, близько 12 млн домогосподарств, отримує газ від Нафтогазу за тарифом 7,96 грн за куб.

Який тариф на світло?

Електроенергія в Україні після підвищення цін у липні 2024-го становить 4,32 грн за кіловат для усіх побутових споживачів. Цей тариф також залишиться незмінним до кінця квітня 2025-го, тобто до завершення поточного опалювального сезону.

При цьому деякі споживачі можуть суттєво зекономити на оплаті за світло. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник. Споживачі, які мають такі лічильники, у нічні години можуть платити за світло удвічі менше. Так з 23.00 до 7:00 вартість 1 кВт*год для них складає 2,16 грн. Натомість удень вартість енергопостачання залишається такою ж, як і для споживачів зі звичайними лічильниками – 4,32 грн за кіловат.

Щоб перейти на такий економний тариф споживач повинен повідомити свого постачальника про встановлення двозонного лічильника. Лише після цього його переведуть на інший тарифний план, який в перспективі допоможе зекономити на оплаті за світло до 50%. Особливо якщо вмикати найбільш енергозатратні пристрої, такі як пральна машина, посудомийка чи бойлер, виключно у нічний час.