АЗС змінять підхід до формування цін на пальне: що зміниться для українців

Українцям варто готуватися до подорожчання бензину вже з початку наступного року. Причиною цього є заплановане підвищення акцизу на пальне. З 1 січня 2025 року акцизний збір на тонну бензину зросте з 242,6 до 271,7 євро. Передбачається, що це призведе до збільшення вартості палива на АЗС.

Зважаючи на майбутнє подорожчання, мережі автозаправних станцій намагаються закупити максимальну кількість бензину за низькими цінами до кінця року. Це дозволить їм зберегти прибутковість свого бізнесу в умовах зростання податкового навантаження. Таким чином, українські споживачі можуть відчути на собі наслідки підвищення акцизу вже найближчим часом.

Деталі

Національний банк України прогнозує подальше зростання цін на пальне, особливо в останні місяці 2024 року. Експерти НБУ очікують, що вартість бензину, дизельного палива та автогазу зростатиме швидшими темпами, ніж раніше, сягнувши 9% на рік. Такий стрімкий підйом цін пов’язаний з вичерпанням запасів пального на автозаправних станціях.

Національний банк України зазначає, що першим відчутним наслідком підвищення акцизів на пальне стало зростання цін на скраплений газ. Водночас, завдяки низьким світовим цінам на нафту та значним запасам палива, які мережі АЗС накопичили перед підвищенням податків, зростання цін на бензин та дизель було стриманим. Проте, експерти НБУ попереджають, що цей ефект буде тимчасовим. З вичерпанням запасів та подальшим зростанням акцизів, а також через ослаблення гривні, ціни на пальне пришвидшать своє зростання і до кінця року можуть збільшитися більш ніж на 9%.

Національний банк України прогнозує, що високі ціни на пальне утримаються майже протягом усього 2025 року. Це означає, що українці ще довго відчуватимуть на собі наслідки підвищення акцизів та інших факторів, які впливають на вартість палива. Така ситуація, зазначають в НБУ, негативно вплине на ціни на товари та послуги, особливо на транспортні.