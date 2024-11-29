АЗС изменят подход к формированию цен на топливо: что изменится для украинцев

Украинцам стоит готовиться к подорожанию бензина уже с начала следующего года. Причиной этого является запланированное повышение акциза на топливо. С 1 января 2025 года акцизный сбор на тонну бензина вырастет с 242,6 до 271,7 евро. Предполагается, что это приведет к увеличению стоимости топлива на АЗС.

Ввиду предстоящего подорожания, сети автозаправочных станций стараются закупить максимальное количество бензина по низким ценам до конца года. Это позволит им сохранить прибыльность своего бизнеса в условиях роста налоговой нагрузки. Таким образом, украинские потребители могут ощутить на себе последствия повышения акциза уже в ближайшее время.

Детали

Национальный банк Украины прогнозирует дальнейший рост цен на топливо, особенно в последние месяцы 2024 года. Эксперты НБУ ожидают, что стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза будет расти более быстрыми темпами, чем раньше, достигнув 9% в год. Такой стремительный подъем цен связан с исчерпанием запасов топлива на автозаправочных станциях.

Национальный банк Украины отмечает, что первым ощутимым следствием повышения акцизов на топливо стал рост цен на сжиженный газ. В то же время, благодаря низким мировым ценам на нефть и значительным запасам топлива, которые сети АЗС накопили перед повышением налогов, рост цен на бензин и дизель был сдержанным. Однако, эксперты НБУ предупреждают, что этот эффект будет временным. С исчерпанием запасов и дальнейшим ростом акцизов, а также из-за ослабления гривны, цены на топливо ускорят свой рост и до конца года могут увеличиться более чем на 9%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что высокие цены на топливо удержатся почти в течение всего 2025 года. Это означает, что украинцы еще долго будут ощущать на себе последствия повышения акцизов и других факторов, которые влияют на стоимость топлива. Такая ситуация, отмечают в НБУ, негативно повлияет на цены на товары и услуги, особенно на транспортные.