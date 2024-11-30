Стало відомо, чи коштуватиме долар 45 гривень вже на початку 2025 року

Під кінець року валютний ринок завжди сповнений сюрпризів. Долар традиційно нестабільний й якщо аналізувати попередні роки, то має тенденцію до подорожчання. Цьогоріч дива не сталося. Гривня вже починає слабшати, хоча до Нового року ще цілий місяць. Зокрема, 28 листопада гривня опустилася до свого історичного мінімуму.

В цей день один долар коштував 41,60 гривні. Такої цифри на валютних табло в Україні ще не бачили. На наступний день ситуація трішки покращилася, а якщо бути точнішим, то гривня зміцнилася на 10 копійок. Щоправда, сподіватися на подальше зміцнення не варто. Експерти кажуть, що долар можливо й не подорожчає надто стрімко, однак дешевшати точно не буде.

НБУ буде підтримувати стабільну ситуацію на валютному ринку

Багатьох цікавить, чи збудуться давні прогнози різноманітних аналітиків, які стверджували, що долар коштуватиме 45 гривень. Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський заявив, що Національний банк намагатиметься не допустити такого сценарію. НБУ буде й надалі провокувати девальвацію гривні через негативний торговий баланс й задля підтримки бюджету.

“Для Національного банку дуже важливо, щоб валютний ринок був стійким. Щоб очікування як щодо курсу, так і інфляції були контрольованими. І це відповідно одна з передумов, яка дозволить перейти до зниження інфляції наступного року”, – заявив Лепушинський.

Відповідно НБУ намагається не допускати не лише різкого подорожчання курсу, а й навіть незначних його коливань. Ба більше, гривня має шанси зміцнитися у 2025 році. Щоправда, це залежить від економічної ситуації в країні, а також від того, як просуватиметься ситуація на фронті. Війна дуже сильно впливає на курс валют, інфляцію і всі інші економічні аспекти.