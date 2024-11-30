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Стало известно, будет ли доллар стоить 45 гривен уже в начале 2025 года

Карел Тетяна30.11.2024

К концу года валютный рынок всегда полон сюрпризов. Доллар традиционно нестабильный и если анализировать предыдущие годы, то имеет тенденцию к удорожанию. В этом году чуда не произошло. Гривна уже начинает слабеть, хотя до Нового года еще целый месяц. В частности, 28 ноября гривна опустилась до своего исторического минимума.

В этот день один доллар стоил 41,60 грн. Такую цифру на валютных табло в Украине еще не видели. На следующий день ситуация немного улучшилась, а если быть точнее, то гривна укрепилась на 10 копеек. Правда, надеяться на дальнейшее укрепление не стоит. Эксперты говорят, что доллар, возможно, и не подорожает слишком стремительно, однако дешеветь точно не будет.

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НБУ будет поддерживать стабильную ситуацию на валютном рынке

Многих интересует, сбудутся ли давние прогнозы различных аналитиков, утверждавших, что доллар будет стоить 45 гривен. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что Национальный банк постарается не допустить такого сценария. НБУ будет и дальше провоцировать девальвацию гривны из-за негативного торгового баланса и для поддержки бюджета.

“Для Национального банка очень важно, чтобы валютный рынок был устойчивым. Чтобы ожидания как относительно курса, так и инфляции были контролируемыми. И это соответственно одна из предпосылок, которая позволит перейти к снижению инфляции в следующем году“, — заявил Лепушинский.

Соответственно, НБУ пытается не допускать не только резкого подорожания курса, но и даже незначительных его колебаний. Более того, у гривны есть шансы укрепиться в 2025 году. Правда, это зависит от экономической ситуации в стране, а также от того, как будет продвигаться ситуация на фронте. Война очень сильно влияет на курсы валют, инфляцию и все другие экономические аспекты.

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Карел Тетяна30.11.2024
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