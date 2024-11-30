Стало известно, будет ли доллар стоить 45 гривен уже в начале 2025 года

К концу года валютный рынок всегда полон сюрпризов. Доллар традиционно нестабильный и если анализировать предыдущие годы, то имеет тенденцию к удорожанию. В этом году чуда не произошло. Гривна уже начинает слабеть, хотя до Нового года еще целый месяц. В частности, 28 ноября гривна опустилась до своего исторического минимума.

В этот день один доллар стоил 41,60 грн. Такую цифру на валютных табло в Украине еще не видели. На следующий день ситуация немного улучшилась, а если быть точнее, то гривна укрепилась на 10 копеек. Правда, надеяться на дальнейшее укрепление не стоит. Эксперты говорят, что доллар, возможно, и не подорожает слишком стремительно, однако дешеветь точно не будет.

НБУ будет поддерживать стабильную ситуацию на валютном рынке

Многих интересует, сбудутся ли давние прогнозы различных аналитиков, утверждавших, что доллар будет стоить 45 гривен. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что Национальный банк постарается не допустить такого сценария. НБУ будет и дальше провоцировать девальвацию гривны из-за негативного торгового баланса и для поддержки бюджета.

“Для Национального банка очень важно, чтобы валютный рынок был устойчивым. Чтобы ожидания как относительно курса, так и инфляции были контролируемыми. И это соответственно одна из предпосылок, которая позволит перейти к снижению инфляции в следующем году“, — заявил Лепушинский.

Соответственно, НБУ пытается не допускать не только резкого подорожания курса, но и даже незначительных его колебаний. Более того, у гривны есть шансы укрепиться в 2025 году. Правда, это зависит от экономической ситуации в стране, а также от того, как будет продвигаться ситуация на фронте. Война очень сильно влияет на курсы валют, инфляцию и все другие экономические аспекты.