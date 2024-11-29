Придется бросать курить: в Украине пересмотрят цены на сигареты
Европейский Союз требует от Украины увеличить налоги на сигареты и другие табачные изделия, чтобы привести их в соответствие с европейскими стандартами. Однако, такое решение может привести к значительному подорожанию этих товаров для потребителей.
Детали
Согласно отчету Еврокомиссии, цена пачки сигарет в Украине может вырасти до 170 гривен в течение ближайших четырех лет. Такой прогноз связан с необходимостью гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами по налогообложению табачных изделий.
Сейчас в Украине акциз на сигареты значительно ниже, чем в странах ЕС. Для того, чтобы привести украинское налоговое законодательство в соответствие с европейскими стандартами, необходимо почти вдвое увеличить налоги на табачные изделия.
Ожидается значительный рост стоимости пачки сигарет в Украине в ближайшие годы. Это связано с повышением акцизов и прогнозируемыми колебаниями курса гривны. По оценкам экспертов, минимальная стоимость пачки сигарет может меняться следующим образом:
|Год
|Минимальная стоимость пачки сигарет
|2025
|127,4
|2026
|142,1
|2027
|155,8
|2028
|173,6
Как видим из таблицы, стоимость пачки сигарет постепенно будет расти, и к 2028 году может достичь 173,6 гривны. Это означает, что курильщики могут столкнуться со значительным увеличением расходов на эту вредную привычку.
Поэтому это повод задуматься об отказе от пагубной привычки. Курение – это не просто вредная привычка, а настоящая угроза для здоровья. Никотин, содержащийся в табаке, вызывает зависимость, а смолы и другие вредные вещества разрушают органы и системы организма. Курение является одним из основных факторов риска развития рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических обструктивных болезней легких. Кстати, пассивное курение также опасно, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями.
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