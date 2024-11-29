Доведеться кидати курити: в Україні переглянуть ціни на сигарети

Європейський Союз вимагає від України збільшити податки на сигарети та інші тютюнові вироби, щоб привести їх у відповідність до європейських стандартів. Однак, таке рішення може призвести до значного подорожчання цих товарів для споживачів.

Деталі

Згідно зі звітом Єврокомісії, ціна пачки сигарет в Україні може зрости до 170 гривень протягом найближчих чотирьох років. Такий прогноз пов’язаний з необхідністю гармонізації українського законодавства з європейськими нормами щодо оподаткування тютюнових виробів.

Зараз в Україні акциз на сигарети значно нижчий, ніж у країнах ЄС. Для того, щоб привести українське податкове законодавство у відповідність до європейських стандартів, необхідно майже вдвічі збільшити податки на тютюнові вироби.

Очікується значне зростання вартості пачки цигарок в Україні найближчими роками. Це пов’язано з підвищенням акцизів та прогнозованими коливаннями курсу гривні. За оцінками експертів, мінімальна вартість пачки цигарок може змінюватися наступним чином:

Рік Мінімальна вартість пачки цигарок (грн) 2025 127,4 2026 142,1 2027 155,8 2028 173,6

Як бачимо з таблиці, вартість пачки сигарет поступово зростатиме, і до 2028 року може досягти 173,6 гривні. Це означає, що курці можуть зіткнутися зі значним збільшенням витрат на цю шкідливу звичку.

Тож це привід задуматися про відмову від згубної звички. Куріння— це не просто шкідлива звичка, а справжня загроза для здоров’я. Нікотин, що міститься в тютюні, викликає залежність, а смоли та інші шкідливі речовини руйнують органи і системи організму. Куріння є одним з основних факторів ризику розвитку раку легень, серцево-судинних захворювань та хронічних обструктивних хвороб легень. До речі, пасивне куріння також небезпечне, особливо для дітей та людей з хронічними захворюваннями.