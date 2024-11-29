Популярний мобільний оператор оновлює тарифи: скільки будемо платити з грудня

Оператор мобільного зв’язку Vodafone готується до оновлення тарифних планів Smart та Euro. З 11 грудня абонентів цих тарифів очікують зміни: зросте вартість послуг, але одночасно збільшиться обсяг мобільного інтернету та кількість хвилин для дзвінків.

Оновлення тарифних планів Vodafone: що очікувати абонентам Smart?

Vodafone готується до змін у своїх тарифних планах лінійки Smart. Згідно з оновленою інформацією, вартість послуг для абонентів цих тарифів зросте. Компанія пояснює це необхідністю покращення якості обслуговування та впровадження нових технологій.

Вартість та наповнення пакетів послуг буде наступним:

Smart Light. Вартість зросте до 120 гривень. Кількість хвилин для дзвінків на інші мережі збільшиться до 300, а обсяг мобільного інтернету залишиться без змін.

Smart XS. Вартість зросте до 140 гривень. Кількість хвилин для дзвінків на інші мережі збільшиться до 400, а обсяг мобільного інтернету становитиме 7 ГБ.

Smart XS+. Вартість зросте до 160 гривень. Кількість хвилин для дзвінків на інші мережі збільшиться до 500, а обсяг мобільного інтернету становитиме 10 ГБ.

Smart S+. Вартість зросте до 210 гривень. Кількість хвилин для дзвінків на інші мережі становитиме 400, а обсяг мобільного інтернету збільшиться до 25 ГБ.

Smart M. Вартість зросте до 240 гривень. Кількість хвилин для дзвінків на інші мережі збільшиться до 500, а обсяг мобільного інтернету становитиме 30 ГБ.

Smart XL. Вартість зросте до 400 гривень. Кількість хвилин для дзвінків на інші мережі залишиться на попередньому рівні, а обсяг мобільного інтернету також не зміниться.

Також змінюються умови тарифів лінійки Euro:

Euro S. Вартість тарифу становитиме 200 гривень. У пакеті передбачено 90 хвилин для дзвінків на інші мережі та в країни Європи, а також 15 гігабайт мобільного інтернету (з них 5 гігабайт можна використовувати в роумінгу).

Euro M. Вартість тарифу зросте до 240 гривень. Абоненти отримають 150 хвилин для дзвінків на інші мережі та в ЄС, а також 35 гігабайт мобільного інтернету (з них 7 гігабайт можна використовувати в роумінгу).

Euro L. Вартість тарифу становитиме 300 гривень. У пакеті передбачено 150 хвилин для дзвінків на інші мережі та в Європі, а також 55 гігабайт мобільного інтернету (з них 15 гігабайт можна використовувати в роумінгу).

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