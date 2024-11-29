Популярный мобильный оператор обновляет тарифы: сколько будем платить с декабря

Оператор мобильной связи Vodafone готовится к обновлению тарифных планов Smart и Euro. С 11 декабря абонентов этих тарифов ожидают изменения: возрастет стоимость услуг, но одновременно увеличится объем мобильного интернета и количество минут для звонков.

Обновление тарифных планов Vodafone: что ожидать абонентам Smart?

Vodafone готовится к изменениям в своих тарифных планах линейки Smart. Согласно обновленной информации, стоимость услуг для абонентов этих тарифов возрастет. Компания объясняет это необходимостью улучшения качества обслуживания и внедрения новых технологий.

Стоимость и наполнение пакетов услуг будет следующим:

Smart Light. Стоимость возрастет до 120 гривен. Количество минут для звонков на другие сети увеличится до 300, а объем мобильного интернета останется без изменений.

Smart XS. Стоимость возрастет до 140 гривен. Количество минут для звонков на другие сети увеличится до 400, а объем мобильного интернета составит 7 ГБ.

Smart XS+. Стоимость возрастет до 160 гривен. Количество минут для звонков на другие сети увеличится до 500, а объем мобильного интернета составит 10 ГБ.

Smart S+. Стоимость возрастет до 210 гривен. Количество минут для звонков на другие сети составит 400, а объем мобильного интернета увеличится до 25 ГБ.

Smart M. Стоимость возрастет до 240 гривен. Количество минут для звонков на другие сети увеличится до 500, а объем мобильного интернета составит 30 ГБ.

Smart XL. Стоимость возрастет до 400 гривен. Количество минут для звонков на другие сети останется на прежнем уровне, а объем мобильного интернета также не изменится.

Также меняются условия тарифов линейки Euro:

Euro S. Стоимость тарифа составит 200 гривен. В пакете предусмотрено 90 минут для звонков на другие сети и в страны Европы, а также 15 гигабайт мобильного интернета (из них 5 гигабайт можно использовать в роуминге).

Euro M. Стоимость тарифа возрастет до 240 гривен. Абоненты получат 150 минут для звонков на другие сети и в ЕС, а также 35 гигабайт мобильного интернета (из них 7 гигабайт можно использовать в роуминге).

Euro L. Стоимость тарифа составит 300 гривен. В пакете предусмотрено 150 минут для звонков на другие сети и в Европе, а также 55 гигабайт мобильного интернета (из них 15 гигабайт можно использовать в роуминге).

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