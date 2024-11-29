Стоимость популярного овоща выросла на 30%: будет ли дефицит

Цены на лук в Украине за последнюю неделю выросли на целых 33%. Фермеры отмечают, что качество продукции, которую они предлагают, стало значительно лучше.

По данным аналитиков EastFruit, фермеры объясняют подорожание лука тем, что люди стали покупать его больше. Однако цены выросли только на качественный лук.

Несмотря на высокий спрос, предложение качественного лука на рынке ограничено, поскольку фермеры еще не вывезли всю свою продукцию со складов. В то же время, лука среднего и низкого качества стало значительно меньше.

Детали

Сейчас украинские фермеры продают качественный лук по цене от 12 до 17 гривен за килограмм. Это на 35% больше, чем неделю назад, и на 16% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты считают, что нынешняя ситуация на рынке лука является искусственной. Многие фермеры не хотят продавать свою продукцию по нынешним ценам, что приводит к дефициту лука. Учитывая ситуацию на украинском рынке лука, аналитики предполагают, что импорт лука может начаться досрочно.

Сколько стоит лук в популярных сетях супермаркетов

Средняя цена килограмма лука в украинских супермаркетах, по данным Минфина, составляет 18,25 гривен. Однако, по результатам собственного исследования GSMinfo цены в разных сетях могут существенно отличаться. Так, самую низкую цену предлагает сеть Metro (15,39 грн/кг), а самую высокую – Megamarket (23,70 грн/кг). Среди других сетей, такие как «Сильпо», Auchan, АТБ, Novus и «Фора», цены колеблются от 15,89 до 18,00 гривен за килограмм.

Напомним, что украинские производители сахара повысили цены на свою продукцию. За последний месяц стоимость килограмма сахара выросла примерно на гривну-полторы. Эксперты предупреждают, что из-за ряда факторов, таких как ситуация на внутреннем и мировом рынках, цены могут вырасти еще больше, и это, в конце концов, скажется на стоимости сахара в магазинах.