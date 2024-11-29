Вартість популярного овоча зросла на 30%: чи буде дефіцит

Ціни на цибулю в Україні за останній тиждень зросли на цілих 33%. Фермери відзначають, що якість продукції, яку вони пропонують, стала значно кращою.

а даними аналітиків EastFruit, фермери пояснюють подорожчання цибулі тим, що люди стали купувати її більше. Однак ціни зросли лише на якісну цибулю.

Незважаючи на високий попит, пропозиція якісної цибулі на ринку обмежена, оскільки фермери ще не вивезли всю свою продукцію зі складів. Водночас, цибулі середньої та низької якості стало значно менше.

Деталі

Наразі українські фермери продають якісну цибулю за ціною від 12 до 17 гривень за кілограм. Це на 35% більше, ніж тиждень тому, і на 16% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Експерти вважають, що нинішня ситуація на ринку цибулі є штучною. Багато фермерів не хочуть продавати свою продукцію за нинішніми цінами, що призводить до дефіциту цибулі. Зважаючи на ситуацію на українському ринку цибулі, аналітики припускають, що імпорт цибулі може розпочатися достроково.

Скільки коштує цибуля в популярних мережах супермаркетів

Середня ціна кілограма цибулі в українських супермаркетах, за даними Мінфіну, становить 18,25 гривень. Однак, за результатами власного дослідження GSMinfo ціни в різних мережах можуть суттєво відрізнятися. Так, найнижчу ціну пропонує мережа Metro (15,39 грн/кг), а найвищу – Megamarket (23,70 грн/кг). Серед інших мереж, такі як “Сільпо”, Auchan, АТБ, Novus та “Фора”, ціни коливаються від 15,89 до 18,00 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що українські виробники цукру підвищили ціни на свою продукцію. За останній місяць вартість кілограма цукру зросла приблизно на гривню-півтори. Експерти попереджають, що через низку факторів, як-от ситуація на внутрішньому та світовому ринках, ціни можуть зрости ще більше, і це, зрештою, позначиться на вартості цукру в магазинах.