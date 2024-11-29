Новини

Справжня зима вже на порозі: де різко похолоднішає вже з 1 грудня

В Укргідрометцентрі назвали регіони, мешканці яких першими відчують прихід зими.

Дайнеко Наталія29.11.2024

Минулого тижня в Україні випав довгоочікуваний перший сніг. Однак це ще не означає, що настала зима. У більшості областей незначні приморозки спостерігалися лише вночі, тому вже за кілька днів від першого снігу не залишилося навіть сліду. Коли ж українцям чекати справжніх зимових холодів?

Зима в Україні почнеться згідно з календарем

Як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, агрометеорологічні відділи постійно моніторять поточну ситуацію. Згідно з їх останніми прогнозами зима в більшості областей України настане чітко за календарем. Хоч погода звісно може принести неочікувані сюрпризи.

В тему

За словами Птухи, цього тижня справжніх зимових морозів українці не відчують. Та вже наступного понеділка температура почне стрімко падати і нарешті перетне межу у 0 градусів.

У які регіони зима прийде найшвидше?

В Укргідрометцентрі розповіли, що з точки зору метеорології настання зими визначається переходом середньодобової температури повітря за позначку у 0 градусів. Причому такий температурний режим повинен протриматись принаймні кілька днів поспіль. За словами синоптиків саме такий перехід на стабільно низькі температури буде спостерігатися по всій території України у першій половині грудня.

Найшвидше зима прийде до західних та центральних областей України – з 1 по 5 грудня. У східному регіоні середньодобова температура стане від’ємною до 8 грудня. Трохи згодом морози накриють Полісся та Закарпаття – 10 та 11 грудня відповідно. А з 13 по 15 грудня прихід зими відчують й у південних областях, зокрема на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині.

Що ж стосується опадів, синоптики поки не дають точних прогнозів щодо їх обсягу. Та якщо сніг і випаде, в умовах стабільно від’ємної температури від точно не зникне без сліду, як це сталося наприкінці листопада. Тож українці зможуть сповна насолодитися зимовою атмосферою та зліпити першого в цьому році сніговика.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія29.11.2024
Back to top button