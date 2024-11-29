Справжня зима вже на порозі: де різко похолоднішає вже з 1 грудня

Минулого тижня в Україні випав довгоочікуваний перший сніг. Однак це ще не означає, що настала зима. У більшості областей незначні приморозки спостерігалися лише вночі, тому вже за кілька днів від першого снігу не залишилося навіть сліду. Коли ж українцям чекати справжніх зимових холодів?

Зима в Україні почнеться згідно з календарем

Як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, агрометеорологічні відділи постійно моніторять поточну ситуацію. Згідно з їх останніми прогнозами зима в більшості областей України настане чітко за календарем. Хоч погода звісно може принести неочікувані сюрпризи.

За словами Птухи, цього тижня справжніх зимових морозів українці не відчують. Та вже наступного понеділка температура почне стрімко падати і нарешті перетне межу у 0 градусів.

У які регіони зима прийде найшвидше?

В Укргідрометцентрі розповіли, що з точки зору метеорології настання зими визначається переходом середньодобової температури повітря за позначку у 0 градусів. Причому такий температурний режим повинен протриматись принаймні кілька днів поспіль. За словами синоптиків саме такий перехід на стабільно низькі температури буде спостерігатися по всій території України у першій половині грудня.

Найшвидше зима прийде до західних та центральних областей України – з 1 по 5 грудня. У східному регіоні середньодобова температура стане від’ємною до 8 грудня. Трохи згодом морози накриють Полісся та Закарпаття – 10 та 11 грудня відповідно. А з 13 по 15 грудня прихід зими відчують й у південних областях, зокрема на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині.

Що ж стосується опадів, синоптики поки не дають точних прогнозів щодо їх обсягу. Та якщо сніг і випаде, в умовах стабільно від’ємної температури від точно не зникне без сліду, як це сталося наприкінці листопада. Тож українці зможуть сповна насолодитися зимовою атмосферою та зліпити першого в цьому році сніговика.