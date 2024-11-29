Авто

Цього знаку не знає понад 90% автомобілістів: що означає прямокутник з червоною крапкою

На заповнених автівками європейських автошляхах цей дорожній знак фактично рятує водіїв.

Дайнеко Наталія29.11.2024

Дорожні знаки – один з найважливіших атрибутів, що підтримує безпеку транспортного руху. У країнах Європи українці зустрічають чимало знаків, яких немає у них на батьківщині. Ба більше, деякі знаки не знайомі навіть мешканцям країн, у яких вони розташовані. Ідеться зокрема про знак із червоною крапкою та стрілкою, значення якого невідоме близько 90% автомобілістів.

Про що говорить цей знак?

Знак у вигляді вертикального прямокутника, на якому згори розташована велика червона крапка, а внизу стрілка, насправді зустрічається досить рідко. Його можна побачити лише на найбільш насичених автошляхах Європи – так званих «червоних маршрутах», де часто трапляються затори.

В тему

Але цей знак фактично рятує автомобілістів. Від чого? Від втрати часу. Зображена на знаку стрілка вказує на найбільш оптимальний шлях для об’їзду. Звернувши у вказаному напрямку водій зможе обминути затор та швидше дістатися свого пункту призначення.

Основна роль цього знаку полягає в тому, щоб зекономити час водія й мінімізувти затримки на його шляху. Зазвичай цей знак встановлюють у найбільш складних в плані орієнтації місцях, де водію складно самостійно обрати оптимальний шлях для об’їзду.

Коли знак можна проігнорувати?

Автоексперти стверджують, що об’їзд заторів – не завжди правильне рішення. Адже таким чином можна навпаки збільшити тривалість шляху. Особливо якщо доїзд альтернативним маршрутом займає більше часу, ніж прогнозоване очікування у заторі.

Якщо затримка, пов’язана із затором на дорозі, становить менше 30 хв, у об’їзді немає жодного сенсу. Тож водій може спокійно проігнорувати знак із крапкою та стрілкою, і далі прямувати обраним маршрутом, незважаючи на затор. Якщо ж прогнозований час очікування перевищує 30 хв або дорога повністю закрита, підказка цього рідкісного знаку буде як то кажуть «у тему».

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Дайнеко Наталія29.11.2024
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