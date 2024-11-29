Цього знаку не знає понад 90% автомобілістів: що означає прямокутник з червоною крапкою

Дорожні знаки – один з найважливіших атрибутів, що підтримує безпеку транспортного руху. У країнах Європи українці зустрічають чимало знаків, яких немає у них на батьківщині. Ба більше, деякі знаки не знайомі навіть мешканцям країн, у яких вони розташовані. Ідеться зокрема про знак із червоною крапкою та стрілкою, значення якого невідоме близько 90% автомобілістів.

Про що говорить цей знак?

Знак у вигляді вертикального прямокутника, на якому згори розташована велика червона крапка, а внизу стрілка, насправді зустрічається досить рідко. Його можна побачити лише на найбільш насичених автошляхах Європи – так званих «червоних маршрутах», де часто трапляються затори.

Але цей знак фактично рятує автомобілістів. Від чого? Від втрати часу. Зображена на знаку стрілка вказує на найбільш оптимальний шлях для об’їзду. Звернувши у вказаному напрямку водій зможе обминути затор та швидше дістатися свого пункту призначення.

Основна роль цього знаку полягає в тому, щоб зекономити час водія й мінімізувти затримки на його шляху. Зазвичай цей знак встановлюють у найбільш складних в плані орієнтації місцях, де водію складно самостійно обрати оптимальний шлях для об’їзду.

Коли знак можна проігнорувати?

Автоексперти стверджують, що об’їзд заторів – не завжди правильне рішення. Адже таким чином можна навпаки збільшити тривалість шляху. Особливо якщо доїзд альтернативним маршрутом займає більше часу, ніж прогнозоване очікування у заторі.

Якщо затримка, пов’язана із затором на дорозі, становить менше 30 хв, у об’їзді немає жодного сенсу. Тож водій може спокійно проігнорувати знак із крапкою та стрілкою, і далі прямувати обраним маршрутом, незважаючи на затор. Якщо ж прогнозований час очікування перевищує 30 хв або дорога повністю закрита, підказка цього рідкісного знаку буде як то кажуть «у тему».