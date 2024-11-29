Windows 12 вже на підході: українцям озвучили дату релізу та приблизну ціну

Нова версія найпопулярнішої в світі операційної системи від Microsoft Windows 12 зовсім скоро стане доступною на ринку. Однак вже зараз про неї ходить чимало чуток, а очікування користувачів межують із фантастикою. Зокрема IT-фахівці стверджують, що нова Windows змінить наше уявлення про операційну систему та роботу на ПК в цілому.

Коли з’явиться Windows 12?

За даними профільного ресурсу Techopedia, нова версія всесвітньо відомої ОС стане доступна для користувачів вже в середині 2025 року. Проте розробкою Windows 12 у Microsoft займаються вже кілька років. Перші скріншоти нової операційки з’явилися в мережі ще у жовтні 2022 року. Власне тоді прихильники операційної системи й помітили її разючу схожість із macOS.

Як виглядатиме нова ОС від Microsoft?

Під час створення Windows 12 розробники приділили особливу увагу можливостям ШІ. Власне деякі функції штучного інтелекту були доступні ще у Windows 11. Натомість у новій версії операційної системи їх буде ще більше. Крім того у Windows 12 можуть з’явитися наступні оновлення:

реклама у меню «Пуск»;

покращена версія підтримки HDR;

нові інструменти для стиснення даних у Провіднику Windows;

підтримка Wi-Fi 7.

Хто зможе користуватися Windows 12?

Встановити нову операційну систему від Microsoft зможуть лише користувачі, комп’ютери яких відповідатимуть певним вимогам:

64-розрядний процесор;

два чи більше ядер;

понад 16 ГБ дискового простору;

від 4 ГБ, а може й від 8 ГБ оперативки;

тактова частота процесора – мінімум 1 ГГц;

для зберігання – твердотільний накопичувач (SSD) замість звичайного жорсткого диску (HDD).

Загалом же специфікації Windows 12 будуть подібними до Windows 11. Ба більше, існує ймовірність, що нова версія ОС навіть не потребуватиме 64-розрядного процесора.

Якою буде вартість Windows 12?

Цілком можливо, що актуальним власникам Windows 10 та 11, нову версію операційної системи розробник запропонує безкоштовно. Але для нових користувачів вартість буде приблизно такою ж, як у Windows 11.

Натомість провідні IT-експерти вважають, що ціна нової Windows 12 Home перевищить 139 доларів – актуальну вартість Windows 11 Home. Тоді як Windows 12 Pro обійдеться користувачам щонайменше у 199,99 долара.