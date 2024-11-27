Абонентам Vodafone радять замінити старі SIM-карти: оператор дав покрокову інструкцію

Один з найбільших в Україні операторів стільникового зв’язку Vodafone попередив своїх абонентів про необхідність замінити SIM-карти. Справа в тому, що старі SIM-карти не підтримують користування мережею 4G. Тож абонентам Vodafone пропонують встановити картки нового зразка – USIM, щоб виправити цю проблему.

Як перевипустити SIM-карту Vodafone?

Власники карт старого зразка можуть замінити їх з допомогою функції перевипуску в мобільному застосунку My Vodafone. Для цього потрібно виконати лише кілька простих кроків:

Відкрийте на своєму смартфоні застосунок My Vodafone. Перейдіть до розділу «Мої послуги». Оберіть вкладку «Доступні послуги». Відкрийте меню «Операції з SIM-картою» та оберіть там опцію «Заміна SIM-карти». Натисніть на кнопку «Придбати Power SIM».

Послуга заміни SIM-карти коштуватиме абонентам 50 грн. При цьому номер телефону абонента залишиться таким самим.

Після отримання нової карти її потрібно активувати. Процедуру активації також можна виконати через застосунок My Vodafone, подавши відповідну заявку. Коли карта буде активована, її можна встановити у телефон та почати користування мережею 4G.

Київстар продовжив термін дії скретч-карток

Ще один популярний в Україні мобільний оператор Київстар пішов назустріч своїм клієнтам та продовжив термін дії карток для поповнення рахунку. Ідеться зокрема про скретч-картки на 100 грн. Поповнити баланс за допомогою таких карток можна буде до 31 грудня 2030 року. При цьому не матиме жодного значення яка кінцева дата використання зазначена на самій картці.

Наприклад якщо на карті є надпис «діє до 31.11.2024», то абонент може не спішити використати її протягом наступних кількох днів. Адже у нього є ще 6 років, щоб скористатися цією скретч-картою для поповнення свого мобільного рахунку. Яким чином абоненти не втратять витрачені кошти і зможуть користуватися старими «поповненнями» ще багато років.