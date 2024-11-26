Способи застосування соди в побуті: українки не знають і половини

Думаю, ви погодитеся, що харчова сода – це один із найкращих засобів з великою кількістю різних застосувань. Оскільки її можна використовувати в кулінарії, прибиранні і не тільки. У цій статті розповім вам 8 простих хитрощів із содою, які не займуть багато часу, але значно спростять ваш побут.

Засіб від бур’янів

Якщо в швах плитки у вас почали рости бур’яни, то сода допоможе їх позбутися. Просто візьміть соду та посипте їй всю небажану траву.

Далі траву потрібно оббризкати звичайною водою. Завдяки цьому сода вбереться у ґрунт і буде впливати на коріння.

Як позбутися трави між плиткою

За тиждень оброблена трава засохне.

Тепер візьміть щітку та виметіть траву зі швів. Оскільки корінь був пошкоджений, то деякий час на цьому місці трави ви точно не побачите.

До речі, будьте уважні, щоб сода не потрапила на жодні інші рослини, інакше, вони теж загинуть.

Як прибрати неприємний запах у взутті

2 хитрість – сода допоможе позбутися неприємного запаху у взутті. Візьміть паперовий рушник або шматочок тканини. І насипте на рушник пару столових ложок соди.

Далі акуратно зберіть краї, щоб сода не розсипалася. І зафіксуйте верх гумкою.

Ось такий мішечок повинен вийде. Зробіть їх кілька штук і покладіть у взуття.

Як позбутися запаху у взутті

Ароматизатор для дому

Сода є чудовим освіжувачем практично для всього, і це наша третя хитрість. Візьміть невелику ємність та наповніть її содою.

Наступне, що нам знадобиться – це сушені бутони гвоздики. Розкладіть їх поверх соди.

І третій компонент – це ефірна олія. Можете використовувати будь-яку, головне, щоб вам подобався запах.

Дезодоратор для ящиків

Якщо у вас є домашні тварини, накрийте ємність фольгою і зубочисткою зробіть кілька отворів. Так ви будете точно впевнені, що вони не контактують із содою.

Поставити такий ароматизатор можна на полицю в шафі або на підвіконня, щоб наповнити квартиру приємним ароматом. Або можете використовувати цей засіб як дезодоратор для ящиків, у яких зберігається одяг або взуття.

Як відмити посуд

4 хитрість – сода відмінно підходить для очищення посуду від різних плям, липкості та жирного нальоту.

Як очистити жир

Змочіть посуд теплою водою та посипте содою. Далі за допомогою вологої губки можете починати очищення посуду. Періодично губку потрібно змочувати в гарячій воді і там, де це необхідно краще використовувати щітку.

Сода працює просто чудово, весь жир добре відмивається. Якщо у вас більш серйозні забруднення, додайте ще пару крапель засобу для миття посуду.

До речі, щоб відмити велику кількість посуду, чашок, столових приладів, тарілок, візьміть велику каструлю, налийте води, додайте соду і прокип’ятіть брудний посуд. Жир розм’якшиться, він буде дуже легко відмиватись. В результаті ви витратите мінімум зусиль. І після такого чищення посуд знову виглядатиме ідеально.

Як відмити тарілки

Як прочистити засмічення

5 хитрість стосується каналізації. Коли ви відчуваєте неприємний запах або вода погано йде в злив, використовуйте соду. Витріть слив насухо і насипте в нього дві столові ложки соди.

Далі нам знадобиться літр окропу та 2 столові ложки лимонної кислоти. У мене 25-грамовий пакетик.

Розмішайте лимонну кислоту у воді, щоб вона розчинилася. Тепер потроху виливайте приготовлений розчин у злив.

Як усунути засмічення

Після цього закрийте злив і залиште на 15 хвилин.

Коли мине час, каналізацію потрібно промити. Для цього або увімкніть максимально гарячу воду на 2-3 хвилини або наповніть раковину гарячою водою, а потім відкрийте злив. Робіть так іноді, не запускайте. Це допоможе запобігти утворенню засорів та появі неприємного запаху.

Як мити фрукти та овочі

Думаю, у вас бувало таке, коли береш продукти до рук і відчуваєш на них якийсь наліт, начебто вони чимось покриті. Із яблуками таке часто буває. Найпростіший спосіб позбутися цього – сода. І це 6 варіант її використання. Досить трохи потерти продукт содою, а потім добре сполоснути його під водою. Якщо у вас багато чогось дрібного, наприклад виноград. Тоді візьміть миску, 2 літри води та 1 столову ложку соди.

Покладіть виноград у цей розчин і залиште на 15 хвилин. Потім його потрібно покрутити рукою, промити під водою і можна їсти. Впевнена, ви будете здивовані, скільки бруду залишиться у воді.

Як мити фрукти

Як почистити шви між плиткою

Хитрість номер 7 – сода чудово підійде, якщо вам потрібно почистити міжплиткові шви. Для цього нам знадобиться сода. Вдвічі менше засоби для миття посуду. І перекис водню. Її треба налити небагато. В результаті, у вас має вийти ось така паста.

Далі за допомогою щітки або губки нанесіть пасту на міжплиткові шви і залиште на 20 хвилин.

Як очистити міжплиткові шви

Через деякий час почистіть шви щіткою.

Потім пасту, що чистить, потрібно змити або вологою губкою, або ганчіркою, або проточною водою, якщо ви чистите шви над ванною.

Як відмити шви

Як почистити килим

І остання хитрість – використовуйте соду, щоб освіжити килим. Візьміть соду. Кількість залежатиме від розмірів вашого килима.

Далі до соди потрібно додати чай. Я на цю кількість соди взяла 2 чайні пакетики, можете взяти більше.

Добре перемішайте і насипте на килим. Килим збирає дуже багато пилу, омертвілі клітини шкіри, і згодом він набуває неприємного запаху. Така суміш убере зайву вологу і нейтралізує всі неприємні запахи. Залишити так килим потрібно мінімум на 2 години. Буде краще, якщо ви залишите так на ніч.

Чищення килима

Потім килим потрібно пропилососити.

Це лише 8 варіантів використання соди, насправді їх є значно більше.