Часть украинцев лишат отсрочки от мобилизации: обнародован перечень категорий

Правительство упростило и уточнило правила бронирования для работников во время войны. Теперь все компании, которые считают себя стратегически важными, должны заново подтвердить этот статус, о чем сообщило Министерство экономики.

Детали

С начала декабря бронирование работников будет происходить исключительно через онлайн-платформу «Дія». Кроме того, все компании, претендующие на статус критически важных, должны до конца февраля следующего года предоставить соответствующие документы для подтверждения.

Правительство завершило проверку всех компаний, которые ранее получили статус стратегически важных для экономики страны.

Большинство компаний подтвердили свой статус стратегически важных. Однако, во время проверки обнаружили ряд нарушений в работе некоторых предприятий. Примерно в 5% случаев.

Нарушение трудового законодательства путем безосновательного снижения зарплат работникам на предприятиях, имеющих стратегическое значение для экономики.

Злоупотребление системой бронирования для увеличения количества работников, которые не выполняют критически важных функций.

Незаконное получение льгот для предприятий, которые не соответствуют критериям стратегической важности.

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, в ходе проверки выявили незначительные нарушения, которые удалось исправить. Это позволило создать более четкие правила для бронирования работников и обеспечить баланс между потребностями армии и экономики.

После проверки, компании, которые злоупотребляли системой бронирования, потеряли этот статус, а их работники больше не бронируются. Кроме того, мы усовершенствовали процесс определения критически важных предприятий на уровне отраслей и регионов. Бронирование теперь получают только те, кто действительно необходимы для экономики.

Критерии бронирования пересмотрели

Правительство обновило правила бронирования работников, но общая процедура получения статуса критически важного предприятия осталась неизменной. Компании все еще обращаются в соответствующие органы власти. Однако, процесс утверждения дополнительных критериев на уровне отраслей и регионов был передан Министерству обороны и Министерству экономики. Это позволит более точно определять, какие предприятия действительно имеют стратегическое значение для экономики страны.