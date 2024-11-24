Частину українців позбавлять відстрочки від мобілізації: оприлюднено перелік категорій

25Уряд спростив і уточнив правила бронювання для працівників під час війни. Тепер всі компанії, які вважають себе стратегічно важливими, повинні заново підтвердити цей статус, про що повідомило Міністерство економіки.

Деталі

З початку грудня бронювання працівників відбуватиметься виключно через онлайн-платформу “Дія”. Крім того, всі компанії, що претендують на статус критично важливих, мають до кінця лютого наступного року надати відповідні документи для підтвердження.

Уряд завершив перевірку всіх компаній, які раніше отримали статус стратегічно важливих для економіки країни.

Більшість компаній підтвердили свій статус стратегічно важливих. Проте, під час перевірки виявили низку порушень у роботі деяких підприємств. Приблизно у 5% випадків.

Порушення трудового законодавства шляхом безпідставного зниження зарплат працівникам на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки.

Зловживання системою бронювання для збільшення кількості працівників, які не виконують критично важливих функцій.

Незаконне отримання пільг для підприємств, які не відповідають критеріям стратегічної важливості.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, в ході перевірки виявили незначні порушення, які вдалося виправити. Це дозволило створити чіткіші правила для бронювання працівників та забезпечити баланс між потребами армії та економіки.

Після перевірки, компанії, які зловживали системою бронювання, втратили цей статус, а їхні працівники більше не бронюються. Крім того, ми вдосконалили процес визначення критично важливих підприємств на рівні галузей та регіонів. Бронювання тепер отримують лише ті, хто дійсно необхідні для економіки.

Критерії бронювання переглянули

Уряд оновив правила бронювання працівників, але загальна процедура отримання статусу критично важливого підприємства залишилася незмінною. Компанії все ще звертаються до відповідних органів влади. Однак, процес затвердження додаткових критеріїв на рівні галузей та регіонів був переданий Міністерству оборони та Міністерству економіки. Це дозволить більш точно визначати, які підприємства дійсно мають стратегічне значення для економіки країни.