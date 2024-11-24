В Польше штрафы за неочевидное нарушение выросли в 5 раз: что надо знать украинцам

Польша ищет пути, как уменьшить расточительство пищи и поощрить как магазины, так и потребителей к более ответственному отношению к продуктам питания.

В Польше значительно увеличили штрафы за выбрасывание пищевых продуктов

В Польше решили бороться с расточительством пищи на уровне магазинов. Теперь за выбрасывание любых продуктов, даже испорченных или с плесенью, предусмотрены большие штрафы. Что изменилось? Штрафы за килограмм выброшенной еды выросли в пять раз.

Если раньше штраф за килограмм выброшенной еды составлял 10 злотых, то теперь – 50. Причем под запрет попали даже продукты с небольшими повреждениями.

Цель этих изменений – уменьшить количество пищевых отходов и повысить ответственность магазинов за планирование продаж.

Министр сельского хозяйства Польши отметил, что рациональное использование продуктов – это не только способ уменьшить расходы, но и вклад в сохранение окружающей среды.

Новые правила в Польше заставят магазины бережнее относиться к продуктам питания. Теперь за каждый килограмм выброшенной пищи, даже испорченной, придется платить значительный штраф. Это важный шаг для уменьшения количества пищевых отходов и сохранения окружающей среды.

В целом такой опыт следует перенять всем странам, включая Украину. Такой подход будет мотивировать продавцов не выбрасывать продукты, а продавать их со скидкой еще до того как еда испортится.

В общем, во многих странах мира, особенно в Европе и США, активно развивается движение против расточительства пищи. Кроме штрафов, как в Польше, популярны такие инициативы:

Банки еды. Это организации, которые собирают излишки продуктов от магазинов, ресторанов и производителей, а затем распределяют их среди нуждающихся.

Социальные кооперативы. Это сообщества, которые объединяют усилия для выращивания или закупки продуктов, а затем распределяют их между членами.

Программы «спасения еды». Некоторые магазины перед закрытием продают со скидкой продукты, срок годности которых сокращается.

Эти инициативы не только помогают людям, но и уменьшают количество пищевых отходов и экономят ресурсы.