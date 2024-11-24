У Польщі штрафи за неочевидне порушення зросли в 5 разів: що треба знати українцям

Польща шукає шляхи, як зменшити марнування їжі та заохотити як магазини, так і споживачів до більш відповідального ставлення до продуктів харчування.

У Польщі значно збільшили штрафи за викидання харчових продуктів

У Польщі вирішили боротися з марнуванням їжі на рівні магазинів. Тепер за викидання будь-яких продуктів, навіть зіпсованих чи з пліснявою, передбачені великі штрафи. Що змінилося? Штрафи за кілограм викинутої їжі зросли в п’ять разів.

Якщо раніше штраф за кілограм викинутої їжі становив 100 злотих, то тепер – 500. Причому під заборону потрапили навіть продукти з невеликими пошкодженнями.

Мета цих змін — зменшити кількість харчових відходів та підвищити відповідальність магазинів за планування продажів.

Міністр сільського господарства Польщі зазначив, що раціональне використання продуктів – це не лише спосіб зменшити витрати, а й внесок у збереження довкілля.

Нові правила в Польщі змусять магазини дбайливіше ставитися до продуктів харчування. Тепер за кожен кілограм викинутої їжі, навіть зіпсованої, доведеться платити значний штраф. Це важливий крок для зменшення кількості харчових відходів та збереження довкілля.

А загалом такий досвід варто перейняти всім країнам, включно з Україною. Такий підхід мотивуватиме продавців не викидати продукти, а продавати їх зі знижкою ще до того як їжа зіпсується.

Загалом, в багатьох країнах світу, особливо в Європі та США, активно розвивається рух проти марнування їжі. Окрім штрафів, як у Польщі, популярні такі ініціативи:

Банки їжі. Це організації, які збирають надлишки продуктів від магазинів, ресторанів та виробників, а потім розподіляють їх серед нужденних.

Соціальні кооперативи. Це спільноти, які об’єднують зусилля для вирощування або закупівлі продуктів, а потім розподіляють їх між членами.

Програми “рятування їжі”. Деякі магазини перед закриттям продають зі знижкою продукти, термін придатності яких скорочується.

Ці ініціативи не лише допомагають людям, але й зменшують кількість харчових відходів та економлять ресурси.