Касается всех держателей карт Ощадбанка: с 1 декабря правила пользования меняются

С 1 декабря 2024 года клиенты «Ощадбанка» столкнутся с новыми правилами обслуживания. Интересно, сделают ли они пользование банковскими услугами более комфортным и какие нюансы стоит учесть, чтобы не переплачивать?

Ощадбанк готовит сюрприз для своих клиентов. С начала декабря вступят в силу важные изменения. Станут ли банковские услуги удобнее и что нужно знать, чтобы избежать непредвиденных расходов?

Улучшения для владельцев зарплатных карт

Ощадбанк внедряет удобные условия для компаний, которые выплачивают зарплату своим работникам через банк. Изменения позволят снять наличные без каких-либо дополнительных расходов. Это делает сотрудничество с Ощадбанком еще более привлекательным для бизнеса. Такие нововведения помогут банку:

укрепить партнерские отношения с существующими клиентами;

привлечь новых клиентов для зарплатных проектов.

Ограничения на переводы

Наряду с приятными новостями, стоит помнить, что с 1 октября вступили в силу ограничения на переводы между картами. Теперь украинцы могут перевести не более 150 000 гривен в месяц.

Такие меры временные и продлятся до конца марта следующего года. Их цель – предотвратить незаконные финансовые операции. При этом переводы между своими счетами в банке не ограничиваются.

Чтобы воспользоваться новой услугой снятия наличных без комиссии, ничего делать не нужно. Она автоматически активируется с 1 декабря для всех зарплатных карт Ощадбанка.

Ощадбанк продолжает улучшать свои услуги, делая их более удобными и прозрачными для клиентов.

Напомним, что уже в ближайшее время курс доллара может достичь 45 гривен за один доллар. Об этом на днях заявили в Национальном банке Украины.

Также в ПриватБанке стартовала акция «Зеленая пятница». Все клиенты Привата смогут получить увеличенный кэшбек на популярные товары и услуги. Обязательно принимайте участие в различных акциях и покупайте подарки родным и близким с выгодой.