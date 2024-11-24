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Касается всех держателей карт Ощадбанка: с 1 декабря правила пользования меняются

Yulia24.11.2024

С 1 декабря 2024 года клиенты «Ощадбанка» столкнутся с новыми правилами обслуживания. Интересно, сделают ли они пользование банковскими услугами более комфортным и какие нюансы стоит учесть, чтобы не переплачивать?

Ощадбанк готовит сюрприз для своих клиентов. С начала декабря вступят в силу важные изменения. Станут ли банковские услуги удобнее и что нужно знать, чтобы избежать непредвиденных расходов?

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Улучшения для владельцев зарплатных карт

Ощадбанк внедряет удобные условия для компаний, которые выплачивают зарплату своим работникам через банк. Изменения позволят снять наличные без каких-либо дополнительных расходов. Это делает сотрудничество с Ощадбанком еще более привлекательным для бизнеса. Такие нововведения помогут банку:

  • укрепить партнерские отношения с существующими клиентами;
  • привлечь новых клиентов для зарплатных проектов.

Ограничения на переводы

Наряду с приятными новостями, стоит помнить, что с 1 октября вступили в силу ограничения на переводы между картами. Теперь украинцы могут перевести не более 150 000 гривен в месяц.

Такие меры временные и продлятся до конца марта следующего года. Их цель – предотвратить незаконные финансовые операции. При этом переводы между своими счетами в банке не ограничиваются.

Чтобы воспользоваться новой услугой снятия наличных без комиссии, ничего делать не нужно. Она автоматически активируется с 1 декабря для всех зарплатных карт Ощадбанка.

Ощадбанк продолжает улучшать свои услуги, делая их более удобными и прозрачными для клиентов.

Напомним, что уже в ближайшее время курс доллара может достичь 45 гривен за один доллар. Об этом на днях заявили в Национальном банке Украины. 

Также в ПриватБанке стартовала акция «Зеленая пятница». Все клиенты Привата смогут получить увеличенный кэшбек на популярные товары и услуги. Обязательно принимайте участие в различных акциях и покупайте подарки родным и близким с выгодой. 

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Yulia24.11.2024
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