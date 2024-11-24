Стосується всіх власників карток Ощадбанку: з 1 грудня правила користування міняються

З 1 грудня 2024 року клієнти «Ощадбанку» зіткнуться з новими правилами обслуговування. Цікаво, чи зроблять вони користування банківськими послугами комфортнішим і які нюанси варто врахувати, щоб не переплачувати?

Ощадбанк готує сюрприз для своїх клієнтів. З початку грудня набудуть чинності важливі зміни. Чи стануть банківські послуги зручнішими та що потрібно знати, щоб уникнути непередбачених витрат?

Покращення для власників зарплатних карт

Ощадбанк впроваджує зручні умови для компаній, які виплачують зарплату своїм працівникам через банк. Зміни дозволять зняти готівку без будь-яких додаткових витрат. Це робить співпрацю з Ощадбанком ще привабливішою для бізнесу. Такі нововведення допоможуть банку:

зміцнити партнерські відносини з існуючими клієнтами;

залучити нових клієнтів для зарплатних проєктів.

Обмеження на перекази

Поряд із приємними новинами, варто пам’ятати, що з 1 жовтня набули чинності обмеження на перекази між картами. Тепер українці можуть переказати не більше 150 000 гривень на місяць.

Такі заходи тимчасові і триватимуть до кінця березня наступного року. Їхня мета – запобігти незаконним фінансовим операціям. При цьому перекази між своїми рахунками в банку не обмежуються.

Щоб скористатися новою послугою зняття готівки без комісії, нічого робити не потрібно. Вона автоматично активується з 1 грудня для всіх зарплатних карток Ощадбанку.

Ощадбанк продовжує покращувати свої послуги, роблячи їх більш зручними та прозорими для клієнтів.

Нагадаємо, що вже найближчим часом курс долара може сягнути 45 гривень за один долар. Про це днями заявили в Національному банку України.

Також в ПриватБанку стартувала акція “Зелена п’ятниця”. Всі клієнти Привату зможуть отримати збільшений кешбек на популярні товари та послуги. Обов’язково приймайте участь в різноманітних акціях та купуйте подарунки рідним та близьким з вигодою.