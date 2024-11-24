З Голлівуду за ґрати: 5 акторів, які вже ніколи не вийдуть на свободу

Світ кіно часто здається блискучим і бездоганним: знаменитості купаються в променях слави, ходять червоними доріжками й отримують мільйони за свої ролі. Звісно, гроші та престиж можуть купити людині багато чого, але інколи набуття популярності чи великих грошей може призвести до прийняття людиною сумнівних рішень. І іноді трапляється те, що блиск софітів тьмяніє, а місце на червоній доріжці замінюється терміном у тюремній камері.

Але сьогодні ми розповімо не про акторів, які колись потрапили за ґрати за дрібні правопорушення, а про акторів, які потрапили за ґрати і вже ніколи звідти не вийдуть, і замість продовження кар’єри на них чекає довічне ув’язнення.

Денні Мастерсон

48-річний Денні Мастерсон, відомий багатьом за фільмом «Завжди кажи “так”» з Джимом Керрі в головній ролі, телесеріалом «Мужики за роботою» і «Ранчо», опинився в центрі одного з найрезонансніших процесів Голлівуду останніх років.

У 2023 році американський суд засудив актора до невизначеного терміну тюремного ув’язнення: від 30 років аж до довічного за вчинення насильства над двома жінками ще на початку 2000-х.

Звинувачення проти Мастерсона спливли на тлі американського руху #MeToo, який набрав популярності, коли багато людей (переважно жінки) ще з 2017 року почали масово висловлюватися про вчинення різноманітних домагань в індустрії розваг, а сотні знаменитих чоловіків через це опинялися за ґратами або зазнавали публічної відміни та позбувалися своєї кар’єри.

Крім того, зв’язок Денні Мастерсона з Церквою саєнтології також викликав широкий суспільний резонанс, оскільки жертви стверджували, що організація намагалася їх залякувати і приховати злочини актора.

Для актора, який колись був улюбленцем публіки, ця історія стала катастрофою. Що ще гірше, маючи невизначений термін перебування за ґратами він може мати право на умовно-дострокове звільнення після відбуття 25 років, але також може залишитися у в’язниці довічно.

Майкл Джейс

Майкл Джейс був помітним характерним актором у 90-х і 2000-х роках. Він з’являвся в таких класичних телесеріалах, як «Зоряний шлях: Глибокий космос 9», і в таких фільмах, як «Форест Гамп» і «Ночі в стилі бугі», і одного разу навіть зіграв Майкла Джордана в телевізійному фільмі.

Але найбільш знакова роль актора припала на 2002 рік, коли він зобразив офіцера Джуліана Лоу в серіалі «Щит». Можливо, що саме за цією роллю його знає більша частина людей, оскільки свого часу серіал був неймовірно популярний і навіть 5 разів був номінований на престижну нагороду Еммі (еквівалент Оскара для телесеріалів).

Однак після своєї дійсно великої ролі, актор перестав зніматися в кіно. Відсутність роботи сприяла фінансовим проблемам, які посилили напруженість у стосунках з його дружиною Ейпріл Джейс. Ці проблеми, поряд з історією постійних скандалів, досягли апогею 2014 року, коли розлючений Майкл Джейс убив свою дружину на очах у синів після того, як вона попросила його про розлучення.

Джейс отримав 40-річний тюремний термін у віці 53 років, що фактично гарантує йому те, що він проведе залишок своїх днів у в’язниці. Але звісно ж є мінімальний шанс, що якщо ця людина доживе до 93 років, теоретично вона може опинитися на волі. Однак його давні проблеми зі здоров’ям і серцем вказують на те, що це навряд чи станеться.

Джо Сон

Джо Сон – колишній корейський боєць змішаних бойових мистецтв із рекордом у нуль перемог і чотири поразки, а також актор, найвідоміший своєю роллю в культовому комедійному фільмі «Остін Пауерс: Людина-загадка міжнародного масштабу». Однак його життя за межами екрану виявилося далеким від комедійного жанру.

У 2011 році Джо Сона визнали винним і засудили до довічного терміну без права на умовно-дострокове звільнення за викрадення, побиття і багаторазове зґвалтування жінки, яке сталося в далекому 1990 році.

Однак перебуваючи в камері, він посварився і вбив свого сусіда по камері, за що отримав додаткові 27 років позбавлення волі (до вже наявного довічного терміну).

Раян Грентем

Раян Грентем – канадський актор, багатьом знайомий за фільмами «Уява доктора Парнаса», «Щоденник слабака», а також кількома епізодами телесеріалів «Надприродне» і «Рівердейл».

Грентем страждав від різних проблем із психічним здоров’ям, через що 2020 року вбив свою матір, а потім мав намір вчинити замах на прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Він завантажив свій автомобіль зброєю і вирушив у дорогу, але, натомість, був заарештований владою наступного дня.

У вересні 2022 року 26-річний Грентем був засуджений до довічного ув’язнення.

Гарві Вайнштейн

Гарві Вайнштейн – ще одне ім’я, яке стало символом падіння голлівудської еліти в епоху руху #MeToo. Хоча він відомий насамперед як впливовий продюсер, який стояв за створенням компанії Miramax Films і виробництвом таких фільмів, як «Кримінальне чтиво», «Володар перснів», «Закоханий Шекспір» і багатьох інших, Вайнштейн також кілька разів знімався у фільмах у невеликих ролях. Його можна побачити в епізодичних камео продюсованих ним же фільмів, а також в окремих ролях, наприклад, у фільмі «Гори, Голлівуд, гори», де він зіграв персонажа Сема Різзо, що дає змогу зарахувати його і до категорії акторів.

У 2017 році на Вайнштейна подали до суду шість жінок, за це його було засуджено до 23 років в’язниці, але пізніше, у 2022 році, він отримав додатковий 16-річний термін за злочини, скоєні в Лос-Анджелесі, фактично закріпивши за ним статус довічного ув’язненого. Цього разу звинувачення проти нього висунули десятки жінок, включно з відомими актрисами, які стверджували, що продюсер примушував їх до сексуальних зв’язків заради можливості зберегти кар’єру, що стало каталізатором глобального руху #MeToo.

Оскільки на сьогодні Гарві Вайнштейну вже 72 роки, йому вже ніколи не вдасться знову опинитися на волі.