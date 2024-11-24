Магазини відмовляються приймати деякі купюри: юристи пояснили як діяти

Часто трапляється, що касири відмовляються приймати від нас певні гроші, пояснюючи це відсутністю дрібної готівки. Проте, такі дії є незаконними та порушують наші права як споживачів.

Фахівці з захисту прав споживачів пояснюють, що касири зобов’язані приймати будь-які гроші, які є офіційним платіжним засобом. Крім того, вони мають забезпечити наявність потрібної суми для видачі решти.

Якщо касир наполягає на своєму і відмовляється прийняти гроші, це є прямим порушенням ваших прав. У такому випадку ви маєте право подати скаргу.

Пам’ятайте, що відсутність дрібної готівки у касі – це не ваша проблема. Якщо касир перекладає цю відповідальність на вас, ви маєте право вимагати, щоб вирішили саме вони.

Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку товарів, які не можна повернути.

Уряд затвердив нові правила щодо повернення та обміну товарів. До переліку товарів, які не підлягають поверненню або обміну, були додані харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметика та миючі засоби. Важливо зазначити, що такі товари не можна повернути, якщо вони були розпаковані або якщо їхні розміри були індивідуально підібрані під замовлення клієнта.

Раніше українцям розповідали, що ціни в магазинах мають бути чіткими та зрозумілими для кожного покупця. Наприклад, якщо товар продається на вагу, то ціна повинна вказуватися за кілограм. Перевірка цінників — обов’язок продавців. Порушення цих правил може призвести до штрафів для магазину.

Якщо ви зіткнулися з порушенням ваших прав як споживача в магазині (неправильна ціна, відмова в обміні товару тощо), зверніться до Держспоживслужби. Пам’ятайте, що охоронці магазину не мають права змушувати вас платити за товар, який ви не псували, навіть якщо вони працюють в цьому магазині.