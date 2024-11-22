Вы этого не знали: почему дверцу стиральной машины всегда нужно закрывать

Вы наверняка слышали совет оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки, чтобы барабан лучше высох. Однако, как выяснилось, это не самый лучший вариант.

Детали

Многие считают, что оставляя дверцу стиралки открытой, они обеспечивают лучшее проветривание барабана и предотвращают появление неприятных запахов. На самом же деле, это не всегда так.

Дверца стиральной машины выполняет не только функцию закрытия барабана, но и защищает его от внешних загрязнений. Постоянно открытая дверца создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, что может привести к появлению неприятного запаха, ухудшению качества стирки и, наконец, к поломке машины.

Как продлить жизнь вашей стиральной машины

Чтобы ваша стиральная машина служила вам долго и надежно, следуйте нескольким простым рекомендациям:

Регулярная очистка. После каждой стирки тщательно протирайте резиновый уплотнитель и внутреннюю поверхность барабана мягкой тряпкой. Это поможет устранить остатки моющих средств, влаги и грязи, которые могут вызвать появление плесени и неприятных запахов.

Правильное проветривание. После очистки закройте дверцу стиральной машины на 15-20 минут, чтобы влага внутри испарилась. Затем оставьте дверцу открытой на небольшой зазор для проветривания.

Не оставляйте грязную одежду. Не оставляйте влажное или грязное белье в барабане надолго. Это может привести к появлению пятен, неприятного запаха и развитию бактерий.

Оптимальная загрузка. Избегайте перегрузки стиральной машины. Это может привести к поломке двигателя и ухудшению качества стирки.

Дозировка моющих средств. Следуйте рекомендациям производителя по дозировке стирального порошка и кондиционера. Передозировка может привести к образованию накипи и остатков моющих средств на белье.

Регулярная чистка. Проводите профилактическую чистку стиральной машины не реже чем раз в месяц. Для этого можно использовать специальные средства для чистки стиральных машин или народные рецепты (уксус, лимонная кислота).

Придерживаясь этих несложных правил, вы сможете значительно продлить срок службы вашей стиральной машины и обеспечить качественную стирку.