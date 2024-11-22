Не даруйте це на Новий рік: в мережі з’явилася добірка з невдалих подарунків

Невдовзі стартують зимові свята, які традиційно супроводжуються подарунками. Вибирати подарунки варто завчасно, щоб потім в останні дні не бігати по магазинах, не стояти у великих чергах та не піддавати себе стресу. Але ще й треба знати, що дарувати. Якщо мова про близьких людей, то ймовірно вони більше знають про бажання один одного. А от друзям вгадати з подарунком складніше. А ще складніше підібрати просто символічний презент колезі, чи хорошим знайомим. Ми вирішили вам допомогти й ділимось добіркою з антиподарунків на Новий рік.

Викресліть ці подарунки зі свого списку

Якщо ви планували це комусь дарувати, то краще змініть свої плани та пошукайте інші ідеї. Соціальні опитування проведені на цю тему доводять, що більшість людей не надто раді такому подарунку, тому що від нього жодної користі немає.

Ось, що дарувати не варто:

Настінні календарі, статуетки з символами року, та інші речі, які через рік вже будуть не актуальними, тому що прийде новий рік під новим знаком. Не варто дарувати ялинкові іграшки, а особливо якщо ви не знаєте, у якому стилі буде прикрашена ялинка та яку колірну гаму оберуть господарі. Також не варто дарувати новорічні піжами, адже це теж дуже не практична річ, яка буквально через кілька тижнів після Нового року вже стає не актуальною.

“Статуетки треба 12 років десь зберігати до наступного року такої тварини, а настінні календарі на початку січня сприймаються більш-менш святково, але потім цілий рік висять, і не знаєш, що з цим робити“, – кажуть опитані.

Що краще дарувати?

Накидали користувачі мереж й кілька ідей. Кажуть гарним подарунком до новорічного столу може бути якийсь гастрономічний кошик, наприклад, з сирами, та фруктами й шампанським. Якщо мова про компанію друзів, то можна кожному подарувати печива з передбаченнями, або велике шоколадне яйце з сюрпризом. Можна теж знайти тематичні яйця з передбаченнями на цілий рік. Це і смачно, і цікаво й оригінально.