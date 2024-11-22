Ви цього не знали: чому дверцята пральної машини завжди потрібно зачиняти 

23Ви, напевно, чули пораду залишати дверцята пральної машини відчиненими після прання, щоб барабан краще висох. Однак, як з’ясувалося, це не найкращий варіант.

Деталі

Багато хто вважає, що залишаючи дверцята пралки відчиненими, вони забезпечують краще провітрювання барабана і запобігають появі неприємних запахів. Насправді ж, це не завжди так.

Дверцята пральної машини виконують не лише функцію закриття барабана, а й захищають його від зовнішніх забруднень. Постійно відчинені дверцята створюють сприятливе середовище для розмноження бактерій та грибків, що може призвести до появи неприємного запаху, погіршення якості прання і, зрештою, до поломки машини.

Як продовжити життя вашої пральної машини

Щоб ваша пральна машина служила вам довго і надійно, дотримуйтесь кількох простих рекомендацій:

Регулярне очищення. Після кожного прання ретельно протирайте гумовий ущільнювач і внутрішню поверхню барабана м’якою ганчіркою. Це допоможе усунути залишки миючих засобів, вологи та бруду, які можуть спричинити появу цвілі та неприємних запахів. Правильне провітрювання. Після очищення закрийте дверцята пральної машини на 15-20 хвилин, щоб волога всередині випарувалася. Потім залиште дверцята відчиненими на невеликий зазор для провітрювання. Не залишайте брудний одяг. Не залишайте вологу або брудну білизну в барабані надовго. Це може призвести до появи плям, неприємного запаху та розвитку бактерій. Оптимальне завантаження. Уникайте перевантаження пральної машини. Це може призвести до поломки двигуна та погіршення якості прання. Дозування миючих засобів. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо дозування прального порошку та кондиціонера. Передозування може призвести до утворення накипу та залишків миючих засобів на білизні. Регулярне чищення. Проводите профілактичне чищення пральної машини не рідше ніж раз на місяць. Для цього можна використовувати спеціальні засоби для чищення пральних машин або народні рецепти (оцет, лимонна кислота).

Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете значно продовжити термін служби вашої пральної машини і забезпечити якісне прання.