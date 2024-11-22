ПриватБанк сообщил об изменениях, которые коснутся владельцев кошельков Apple Pay

Сегодня очень многие пользуются электронными кошельками, ведь это удобно и безопасно. Каждый владелец современного смартфона, в котором есть такая опция, может добавить к электронному кошельку свои банковские карточки и рассчитываться за покупки просто приложив смартфон к терминалу. В ПриватБанке сообщили о некоторых обновлениях для тех у кого iPhone и, соответственно, кошелек Apple Pay.

Теперь добавлять карточку к кошельку будет еще проще

В ПриватБанке сообщили, что теперь добавлять карту к кошельку Apple Pay станет еще проще и удобнее. Больше не нужно вводить реквизиты карты, чтобы добавить ее кошелек. Достаточно просто открыть на телефоне “Кошелек”, нажать кнопку “Добавить карту” и поднести карту к экрану. Кошелек автоматически считает все необходимые данные и карта будет добавлена.

“Украинцы, пользующиеся цифровым кошельком Apple Pay, теперь смогут добавлять карты ПриватБанка без ручного ввода реквизитов. ПриватБанк настроил бесконтактное добавление собственных карт к цифровому кошельку – для этого теперь нужно только поднести саму карту к смартфону“, – сообщили представители учреждения.

Другие актуальные новости от ПриватБанка

На днях ПриватБанк сообщил еще о нескольких новостях, касающихся всех клиентов финучреждения. Например, теперь нельзя вернуть карточку, которую вы забыли в банкомате, или если банкомат ее съел. Карту нужно перевыпускать: это можно сделать через приложение Приват 24 или в отделении.

Также, финучреждение предупредило, что будет навсегда блокировать счета тех клиентов, которые не обновляют свои данные по требованию банка. Данные, дескать, необходимо время от времени обновлять, для сохранения прозрачности всех операций. Если банк послал вам уведомление, что вам необходимо обновить данные, то вы должны сделать это в ближайшее время. Вы можете пройти эту процедуру в отделении ПриватБанка или позвонив по горячей линии.