ПриватБанк повідомив про зміни, які торкнуться власників гаманців Apple Pay

Сьогодні дуже багато людей користуються електронними гаманцями, адже це зручно та безпечно. Кожен власник сучасного смартфона у якому є така опція може додати до електронного гаманця свої банківські картки й розраховуватися за покупки просто приклавши смартфон до термінала. У ПриватБанку повідомили про деякі оновлення для тих у кого iPhone й відповідно гаманець Apple Pay.

Відтепер додавати картку до гаманця буде ще простіше

У ПриватБанку повідомили, що тепер додавати картку до гаманця Apple Pay стане ще простіше та зручніше. Більше не потрібно вводити реквізити картки, щоб додати її до гаманця. Достатньо просто відкрити на телефоні “Гаманець”, натиснути кнопку “Додати картку” і піднести картку до екрана. Гаманець автоматично зчитає всі необхідні дані й картку буде додано.

“Українці, що користуються цифровим гаманцем Apple Pay, тепер зможуть додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів. ПриватБанк налаштував безконтактне додавання власних карток до цифрового гаманця – для цього тепер треба лише піднести саму картку до смартфона”, – повідомили представники установи.

Інші актуальні новини від ПриватБанку

Днями ПриватБанк повідомив про ще кілька новин, які стосуються всіх клієнтів фінустанови. Наприклад, тепер не можна повернути картку, яку ви забули в банкоматі, або ж якщо банкомат її з’їв. Картку потрібно перевипускати: це можна зробити через додаток Приват 24 або у відділенні.

Також, фінустанова попередила, що буде блокувати назавжди рахунки тих клієнтів, які не оновлюють свої дані на вимогу банку. Дані, мовляв, потрібно час від часу оновлювати, для збереження прозорості всіх операцій. Якщо банк прислав вам сповіщення, що вам необхідно оновити дані, то ви повинні зробити це найближчим часом. Ви можете пройти цю процедуру у відділенні ПриватБанку або ж зателефонувавши на гарячу лінію.