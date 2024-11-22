В Украине прогнозируют аномальный декабрь: чего ждать от погоды

Как отмечают украинские метеорологи, зима 2024-2025 годов обещает быть довольно теплой. Хотя периодические похолодания все же возможны, в целом зима будет мягкой.

По словам Веры Балабух, заведующей отделом прикладной метеорологии, нынешняя зима ожидается теплее обычного.

Детали

Несмотря на ожидаемые кратковременные арктические вторжения, которые могут привести к снижению температуры, общий температурный режим зимы будет выше нормы.

Первое заметное похолодание ожидается в середине декабря, особенно на севере и западе Украины, где температуры могут опуститься ниже нуля.

Среднесуточная температура в декабре будет составлять около 0 градусов Цельсия, с возможными незначительными ночными морозами. Однако, дневные температуры будут преимущественно положительными.

Такая аномально теплая зима связана с глобальным потеплением и изменениями атмосферной циркуляции.

В начале декабря, примерно с 7 по 10 число, ожидается кратковременное потепление с температурой воздуха до +8 градусов Цельсия, что является нетипичным для этого периода года.

В общем, новость о теплой зиме очень обнадеживающая для украинцев. Российские оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в результате уже неделю действуют графики почасовых отключений, а в некоторых регионах аварийные отключения. Только в Кривом Роге около 100 000 человек остались без тепла, а в Одессе и области кое-где люди более трех суток были без света. Соответственно, теплая зима будет означать сокращение времени отключений электроснабжения. Ранее специалисты рассказывали, что при условии отсутствия новых атак на энергосистему и если температура воздуха не будет опускаться ниже нуля градусов, то отключений света вообще удастся избежать.

Однако в любом случае температура будет опускаться ниже нуля и, вряд ли избегать отключений совсем удастся.

Сейчас остается следить за графиками отключений и готовиться к длительному отсутствию электроэнергии. В то же время, лучше надеяться на лучшее.