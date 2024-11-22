В Україні прогнозують аномальний грудень: чого чекати від погоди 

Як зазначають українські метеорологи, зима 2024-2025 років обіцяє бути доволі теплою. Хоча періодичні похолодання все ж можливі, загалом зима буде м’якою.

За словами Віри Балабух, завідувачки відділу прикладної метеорології, цьогорічна зима очікується теплішою ніж зазвичай.

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Незважаючи на очікувані короткочасні арктичні вторгнення, які можуть спричинити зниження температури, загальний температурний режим зими буде вищим за норму.

Перше помітне похолодання очікується в середині грудня, особливо на півночі та заході України, де температури можуть опуститися нижче нуля.

Середньодобова температура в грудні складатиме близько 0 градусів Цельсія, з можливими незначними нічними морозами. Однак, денні температури будуть переважно позитивними.

Така аномальна тепла зима пов’язана з глобальним потеплінням та змінами атмосферної циркуляції.

На початку грудня, приблизно з 7 по 10 число, очікується короткочасне потепління з температурою повітря до +8 градусів Цельсія, що є нетиповим для цього періоду року.

Загалом, новина про теплу зиму дуже обнадійлива для українців. Російські окупанти продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, в результаті вже тиждень діють графіки погодинних відключень, а в деяких регіонах аварійні відключення. Лише в Кривому розі близько 100 000 осіб залишилися без тепла, а в Одесі та області подекуди люди понад три доби були без світла. Відповідно, тепла зима означатиме скорочення часу відключень електропостачання. Раніше фахівці розповідали, що за умови відсутності нових атак на енергосистему та якщо температура повітря не опускатиметься нижче нуля градусів, то відключень світла взагалі вдасться уникнути.

Однак у будь-якому разі температура опускатиметься нижче нуля і, навряд, чи уникати відключень зовсім вдаватиметься.

Наразі залишається стежити за графіками відключень та готуватися до тривалої відсутності електроенергії. Водночас, краще сподіватися на краще.