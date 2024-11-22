Украинцам выплатят по 22 000 гривен на подготовку к зиме: куда обращаться

ЮНИСЕФ, международная организация, занимающаяся правами ребенка, оказывает финансовую поддержку семьям с детьми, проживающим в прифронтовых районах Украины.

Детали

Жители семи областей, проживающие на расстоянии до 30 километров от линии соприкосновения, могут получить денежную помощь в размере 21 800 гривен для подготовки к зиме. Речь идет о таких областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

Запорожской;

Херсонской;

Черниговской.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, эту помощь уже получили более 100 тысяч человек, и выплаты продолжаются.

Программа финансовой поддержки семей с детьми, проживающих в прифронтовых районах, продолжается. Благодаря совместным усилиям Министерства по вопросам реинтеграции и ЮНИСЕФ, уже более 100 тысяч человек, среди которых 44 тысячи детей, получили денежную помощь в размере 21 800 гривен, что позволит им легче пережить сложный зимний период.

Эта программа государственной поддержки позволяет украинцам сэкономить на отоплении в осенне-зимний период. “Например, если семья решит приобрести две тонны твердого топлива по средней рыночной цене и два баллона со сжиженным газом, государство может компенсировать ей часть этих расходов. Точная сумма компенсации будет зависеть от доходов семьи.

Чтобы получить государственную помощь на приобретение топлива для отопления, домохозяйство должно соответствовать нескольким критериям: использовать твердое или жидкое топливо для обогрева жилья, иметь доход ниже определенного порога и подать соответствующее заявление. Размер субсидии зависит от доходов семьи и норм потребления топлива.

Кстати, получатель жилищной субсидии несет ответственность за своевременное уведомление Пенсионного фонда обо всех изменениях, влияющих на право на ее получение. Несвоевременное уведомление может рассматриваться как нарушение условий предоставления субсидии. Результат – судебный иск и необходимость вернуть излишне полученные средства, а также расходы на судебный сбор.