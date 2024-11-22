Українцям виплатять по 22 000 гривень на підготовку до зими: куди звертатися

ЮНІСЕФ, міжнародна організація, що опікується правами дитини, надає фінансову підтримку сім’ям з дітьми, які проживають у прифронтових районах України.

Деталі

Мешканці семи областей, що мешкають на відстані до 30 кілометрів від лінії зіткнення, можуть отримати грошову допомогу в розмірі 21 800 гривень для підготовки до зими. Йдеться про такі області:

Дніпропетровської;

Донецької;

Харківської;

Сумської;

Запорізької;

Херсонської;

Чернігівської.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, цю допомогу вже отримали понад 100 тисяч осіб, і виплати продовжуються.

Програма фінансової підтримки сімей з дітьми, що проживають у прифронтових районах, продовжується. Завдяки спільним зусиллям Міністерства з питань реінтеграції та ЮНІСЕФ, вже понад 100 тисяч осіб, серед яких 44 тисячі дітей, отримали грошову допомогу в розмірі 21 800 гривень, що дозволить їм легше пережити складний зимовий період.

Ця програма державної підтримки дозволяє українцям заощадити на опаленні в осінньо-зимовий період. “Наприклад, якщо родина вирішить придбати дві тонни твердого палива за середньою ринковою ціною та два балони зі зрідженим газом, держава може компенсувати їй частину цих витрат. Точна сума компенсації залежатиме від доходів сім’ї.

Щоб отримати державну допомогу на придбання палива для опалення, домогосподарство має відповідати кільком критеріям: використовувати тверде або рідке паливо для обігріву житла, мати дохід нижче певного порогу та подати відповідну заяву. Розмір субсидії залежить від доходів сім’ї та норм споживання палива.

До речі, отримувач житлової субсидії несе відповідальність за своєчасне повідомлення Пенсійного фонду про всі зміни, що впливають на право на її отримання. Несвоєчасне повідомлення може розглядатися як порушення умов надання субсидії. Результат — судовий позов та необхідність повернути надміру отримані кошти, а також витрати на судовий збір.