Monobank блокирует карты украинцев: что происходит и как избежать блокировки

Несмотря на удобство и скорость обслуживания, клиенты Монобанка сталкиваются с трудностями при попытках связаться со службой поддержки. Это стало очевидным после того, как одна из клиенток опубликовала негативный отзыв на сайте Минфина.

Детали

Наиболее неприятным для клиентки стало то, что банк полностью ограничил ей доступ к своим средствам, заблокировав как личный счет, так и счет ФЛП.

Больше всего беспокоит клиентку то, что она не может распоряжаться своими деньгами уже более двух недель, несмотря на поданное заявление о возврате средств.

Женщина была добросовестным клиентом банка, своевременно выполняла все свои финансовые обязательства, но сейчас она оказалась в ситуации, когда не может распоряжаться собственными средствами. Сейчас она не может получить доступ к 30 000 гривен.

Клиентка банка оказалась в затруднительном положении, когда ее заявление о возврате средств проигнорировали. Несмотря на то, что по регламенту рассмотрение подобных обращений должно занимать не более трех дней, женщина уже более двух недель не получила никаких результатов. Несмотря на ежедневные звонки и сообщения в приложении, ей приходилось слушать только шаблонные ответы.

«Это просто недопустимо!» – возмутилась клиентка, – »Как можно так долго удерживать чужие деньги? Это же не мои личные сбережения, а средства, которые я заработала своим трудом. Я требую вернуть мне мои деньги немедленно!»

После публикации отзыва банк наконец отреагировал на жалобу. Представители банка извинились за задержку и сообщили, что заявление клиентки сейчас рассматривается. Они заверили, что проведут внутреннее расследование и примут меры для устранения недостатков в работе. Кроме того, банк сообщил, что средства уже были направлены по указанным реквизитам.

Однако окончательная причина блокировки неизвестна. Мы следим за ситуацией и сообщим, если будут новости.