Monobank блокує картки українців: що відбувається та як уникнути блокування

Незважаючи на зручність та швидкість обслуговування, клієнти Монобанку стикаються з труднощами при спробах зв’язатися зі службою підтримки. Це стало очевидним після того, як одна з клієнток опублікувала негативний відгук на сайті Мінфіну.

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Найбільш неприємним для клієнтка стало те, що банк повністю обмежив їй доступ до своїх коштів, заблокувавши як особистий рахунок, так і рахунок ФОП.

Найбільше турбує клієнтку те, що вона не може розпоряджатися своїми грошима вже більше двох тижнів, незважаючи на подану заяву про повернення коштів.

Жінка була добросовісним клієнтом банку, своєчасно виконувала всі свої фінансові зобов’язання, але зараз вона опинилася в ситуації, коли не може розпоряджатися власними коштами. Наразі вона не може отримати доступ до 30 000 гривень.

Клієнтка банку опинилася у скрутному становищі, коли її заяву про повернення коштів проігнорували. Незважаючи на те, що за регламентом розгляд подібних звернень має займати не більше трьох днів, жінка вже понад два тижні не отримала жодних результатів. Незважаючи на щоденні дзвінки та повідомлення в додатку, їй доводилося слухати лише шаблонні відповіді.

“Це просто неприпустимо! – обурилася клієнтка. – Як можна так довго утримувати чужі гроші? Це ж не мої особисті заощадження, а кошти, які я заробила своєю працею. Я вимагаю повернути мені мої гроші негайно!”

Після публікації відгуку банк нарешті відреагував на скаргу. Представники банку вибачилися за затримку і повідомили, що заява клієнтки наразі розглядається. Вони запевнили, що проведуть внутрішнє розслідування та вживуть заходів для усунення недоліків у роботі. Крім того, банк повідомив, що кошти вже були направлені за вказаними реквізитами.

Однак остаточна причина блокування невідома. Ми стежимо за ситуацією та повідомимо, якщо будуть новини.