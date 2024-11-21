Неожиданный лайфхак: зачем класть бумагу и стакан в раковину перед отъездом
Одной из потенциальных проблем при аренде жилья, которое некоторое время не использовалось, может быть появление неприятного запаха. Это часто связано с высыханием гидрозатворов в сантехнических приборах, что приводит к проникновению запахов канализации. Узнайте о неожиданном способе избавиться от этой проблемы.
Неприятный сюрприз от сигнализации
Затяжная жара и длительное отсутствие жильцов приводят к неожиданной проблеме на кухне. Испарение воды из гидрозатворов сантехники становится причиной проникновения неприятного запаха канализации. Это демонстрирует, насколько важно заботиться о сантехнике даже во время длительного отсутствия дома.
Обычный лист бумаги защитит от неприятного запаха
Чтобы избежать неприятных запахов из канализации во время длительного отсутствия дома, можно воспользоваться простым и эффективным способом. Вместо того, чтобы заливать масло в слив (что может привести к засорению), попробуйте следующее.
- Защитите слив бумагой. Возьмите лист бумаги (например, салфетку или небольшой кусочек бумаги) и положите его на слив в раковине. Бумага замедлит испарение воды из гидрозатвора, предотвращая его высыхание.
- Дополнительная защита. Для большей эффективности можно дополнительно накрыть слив стаканом или блюдцем. Это создаст герметичное уплотнение и еще больше замедлит испарение воды.
- Регулярная проверка. Даже при таких условиях, рекомендуется перед отъездом проверить все сливы в квартире и при необходимости добавить немного воды в каждый из них.
Этот простой метод поможет сохранить приятный запах в вашей квартире даже после длительного отсутствия.
Как подготовить сантехнику к длительному отсутствию
Учтите несколько правил для надлежащей подготовки сантехники к длительному отсутствию.
- Не сливайте воду из бачка унитаза. Это распространенная ошибка, которую допускают многие люди. Хотя на первый взгляд кажется логичным сохранить воду, на самом деле это может привести к пересыханию резиновых прокладок и появлению течи. Лучше оставить в бачке небольшое количество воды, чтобы уплотнения оставались увлажненными.
- Перекрывайте воду. Перед отъездом обязательно перекройте кран, подающий воду в бачок унитаза. Это предотвратит случайные сливы и потенциальные затопления.
- Обратите внимание на сифоны. Если у вас есть мойки или ванна с сифонами, проверьте, надежно ли они закреплены и нет ли в них протечек.
- Оставьте небольшое количество воды в раковинах. Как и в случае с унитазом, оставьте небольшое количество воды в раковинах, чтобы предотвратить высыхание гидрозатворов. Это особенно актуально, если у вас сухой воздух в квартире.
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