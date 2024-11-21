Неожиданный лайфхак: зачем класть бумагу и стакан в раковину перед отъездом

Одной из потенциальных проблем при аренде жилья, которое некоторое время не использовалось, может быть появление неприятного запаха. Это часто связано с высыханием гидрозатворов в сантехнических приборах, что приводит к проникновению запахов канализации. Узнайте о неожиданном способе избавиться от этой проблемы.

Неприятный сюрприз от сигнализации

Затяжная жара и длительное отсутствие жильцов приводят к неожиданной проблеме на кухне. Испарение воды из гидрозатворов сантехники становится причиной проникновения неприятного запаха канализации. Это демонстрирует, насколько важно заботиться о сантехнике даже во время длительного отсутствия дома.

Обычный лист бумаги защитит от неприятного запаха

Чтобы избежать неприятных запахов из канализации во время длительного отсутствия дома, можно воспользоваться простым и эффективным способом. Вместо того, чтобы заливать масло в слив (что может привести к засорению), попробуйте следующее.

Защитите слив бумагой. Возьмите лист бумаги (например, салфетку или небольшой кусочек бумаги) и положите его на слив в раковине. Бумага замедлит испарение воды из гидрозатвора, предотвращая его высыхание. Дополнительная защита. Для большей эффективности можно дополнительно накрыть слив стаканом или блюдцем. Это создаст герметичное уплотнение и еще больше замедлит испарение воды. Регулярная проверка. Даже при таких условиях, рекомендуется перед отъездом проверить все сливы в квартире и при необходимости добавить немного воды в каждый из них.

Этот простой метод поможет сохранить приятный запах в вашей квартире даже после длительного отсутствия.

Как подготовить сантехнику к длительному отсутствию

Учтите несколько правил для надлежащей подготовки сантехники к длительному отсутствию.