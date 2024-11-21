Несподіваний лайфхак: навіщо класти папір та склянку в раковину перед від’їздом
Однією з потенційних проблем при оренді житла, яке певний час не використовувалося, може бути поява неприємного запаху. Це часто пов’язано з висиханням гідрозатворів у сантехнічних приладах, що призводить до проникнення запахів каналізації. Дізнайтеся про несподіваний спосіб позбутися цієї проблеми.
Неприємний сюрприз від сигналізації
Протяжна спека та тривала відсутність мешканців призводять до несподіваної проблеми на кухні. Випаровування води з гідрозатворів сантехніки стає причиною проникнення неприємного запаху каналізації. Це демонструє, наскільки важливо дбати про сантехніку навіть під час тривалої відсутності вдома.
Звичайний аркуш паперу захистить від неприємного запаху
Щоб уникнути неприємних запахів з каналізації під час тривалої відсутності вдома, можна скористатися простим і ефективним способом. Замість того, щоб заливати олію в злив (що може призвести до засмічення), спробуйте наступне.
- Захистіть злив папером. Візьміть аркуш паперу (наприклад, серветку або невеликий шматочок паперу) і покладіть його на злив у раковині. Папір сповільнить випаровування води з гідрозатвору, запобігаючи його висиханню.
- Додатковий захист. Для більшої ефективності можна додатково накрити злив склянкою або блюдцем. Це створить герметичне ущільнення і ще більше уповільнить випаровування води.
- Регулярна перевірка. Навіть за таких умов, рекомендується перед від’їздом перевірити всі зливи у квартирі і при необхідності додати трохи води в кожен з них.
Цей простий метод допоможе зберегти приємний запах у вашій квартирі навіть після тривалої відсутності.
Як підготувати сантехніку до тривалої відсутності
Врахуйте кілька правил для належної підготовки сантехніки до тривалої відсутності.
- Не зливайте воду з бачка унітазу. Це поширена помилка, яку допускають багато людей. Хоча на перший погляд здається логічним зберегти воду, насправді це може призвести до пересихання гумових прокладок і появи течі. Краще залишити в бачку невелику кількість води, щоб ущільнення залишалися зволоженими.
- Перекривайте воду. Перед від’їздом обов’язково перекрийте кран, що подає воду в бачок унітазу. Це запобіжить випадковим зливам і потенційним затопленням.
- Зверніть увагу на сифони. Якщо у вас є мийки або ванна з сифонами, перевірте, чи вони надійно закріплені і чи немає в них протікань.
- Залиште невелику кількість води в раковинах. Як і у випадку з унітазом, залиште невелику кількість води в раковинах, щоб запобігти висиханню гідрозатворів. Це особливо актуально, якщо у вас сухе повітря в квартирі.
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