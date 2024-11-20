Українцям виплатять допомогу на обігрів житла: на що варто розраховувати

З настанням холодів питання обігріву житла стало особливо актуальним для багатьох українців. Розуміючи цю проблему, Бахмутська міська рада прийняла рішення підтримати мешканців громади. Тепер кожен бахмутчанин зможе отримати компенсацію за придбання додаткових засобів обігріву, таких як обігрівачі, теплові гармати тощо.

Хто може отримати грошову допомогу

Мешканці Бахмута, які належать до вразливих категорій населення, можуть отримати фінансову допомогу на компенсацію вартості придбаних електроприладів для обігріву житла. Ця програма спрямована на підтримку у складний опалювальний сезон 2024-2025 років.

Хто може отримати компенсацію?

Особи похилого віку

Особи з інвалідністю

Сім’ї з дітьми

Родини Захисників і Захисниць України

Члени сімей загиблих ветеранів війни

Максимальна сума компенсації становить 2000 гривень на одну особу. Це означає, що ви можете отримати назад частину коштів, витрачених на купівлю обігрівача. Для отримання коштів потрібно буде надати документ, що підтверджує належність до однієї з вразливих категорій (пенсійне посвідчення, довідка про інвалідність тощо). Також будуть вимагати фіскальний чек, видаткова накладна або товарний чек, що підтверджує купівлю обігрівача.

Прийом документів розпочався 15 листопада 2024 року. Звертайтеся за детальною інформацією та за місцем подання документів за телефоном +38 (095) 49 87 615. Також варто стежити за оновлення на офіційному сайті Бахмутської міської ради.

Хто може отримати субсидію на покупку дров

Для отримання субсидії на придбання дров необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту. З собою потрібно мати декларацію про доходи за минулий рік та заяву встановленого зразка. У деяких випадках можуть додатково попросити довідку про використання пічного опалення. Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить від рівня доходів. Максимальна сума виплати становить 16 234 гривні на рік.