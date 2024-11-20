Украинцы могут получить по 2 000 грн от государства: что известно о новой инициативе

Украинские аграрии, которые работают в регионах, пострадавших от боевых действий, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство утвердило специальный механизм, по которому сельскохозяйственные производители из таких территорий будут получать компенсацию за обработку земли.

Детали

Размер компенсации зависит от уровня угрозы. Аграрии, которые работают непосредственно в зоне боевых действий, смогут получить 2 тысячи гривен за гектар обработанных угодий. Те, кто работает в регионах, где существует высокая вероятность боевых действий, получат 1 тысячу гривен за гектар.

Такая поддержка является важным шагом для поддержки аграрного сектора в сложных условиях войны. Она позволит фермерам продолжать свою деятельность, обеспечивать продовольственную безопасность страны и поддерживать экономику регионов, пострадавших от боевых действий.

Как отметил Денис Шмыгаль, правительство понимает все риски и трудности, с которыми сталкиваются аграрии в прифронтовых районах. Поэтому государство будет оказывать им всестороннюю поддержку, чтобы помочь им преодолеть эти вызовы.

Фермерам дополнительно выплатят по 7 000 гривен за каждую корову

Государство поддерживает украинских фермеров, предоставляя финансовую помощь на содержание крупного рогатого скота и овец. Аграрии, которые имеют от 3 до 100 коров, могут получить по 7 тысяч гривен на каждое животное. Те, кто занимается разведением коз и овец, получат по 2 тысячи гривен за голову. Чтобы воспользоваться этой программой, необходимо авторизоваться в Государственном аграрном реестре и заполнить соответствующую заявку. Стоит отметить, что программа действует на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Чтобы воспользоваться этой программой, нужно лишь заполнить онлайн-заявку в Государственном аграрном реестре. Это прекрасная возможность для фермеров развивать свое дело и поддерживать сельское хозяйство страны.