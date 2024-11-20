Українці можуть по 2 000 грн кошти від держави: що відомо про нову ініціативу

20Українські аграрії, які працюють у регіонах, що постраждали від бойових дій, можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд затвердив спеціальний механізм, за яким сільськогосподарські виробники з таких територій отримуватимуть компенсацію за обробку землі.

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Розмір компенсації залежить від рівня загрози. Аграрії, які працюють безпосередньо в зоні бойових дій, зможуть отримати 2 тисячі гривень за гектар оброблених угідь. Ті, хто працює в регіонах, де існує висока ймовірність бойових дій, отримають 1 тисячу гривень за гектар.

Така підтримка є важливим кроком для підтримки аграрного сектору в складних умовах війни. Вона дозволить фермерам продовжувати свою діяльність, забезпечувати продовольчу безпеку країни та підтримувати економіку регіонів, які постраждали від бойових дій.

Як зазначив Денис Шмигаль, уряд розуміє всі ризики та труднощі, з якими стикаються аграрії в прифронтових районах. Тому держава надаватиме їм всебічну підтримку, щоб допомогти їм подолати ці виклики.

Фермерам додатково виплатять по 7 000 гривень за кожну корову

Держава підтримує українських фермерів, надаючи фінансову допомогу на утримання великої рогатої худоби та овець. Аграрії, які мають від 3 до 100 корів, можуть отримати по 7 тисяч гривень на кожну тварину. Ті, хто займається розведенням кіз та овець, отримають по 2 тисячі гривень за голову. Щоб скористатися цією програмою, необхідно авторизуватися в Державному аграрному реєстрі та заповнити відповідну заявку. Варто зазначити, що програма діє на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Щоб скористатися цією програмою, потрібно лише заповнити онлайн-заявку в Державному аграрному реєстрі. Це чудова можливість для фермерів розвивати свою справу та підтримувати сільське господарство країни.