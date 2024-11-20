Украинцам выплатят помощь на обогрев жилья: на что стоит рассчитывать

20С наступлением холодов вопрос обогрева жилья стал особенно актуальным для многих украинцев. Понимая эту проблему, Бахмутский городской совет принял решение поддержать жителей громады. Теперь каждый бахмутчанин сможет получить компенсацию за приобретение дополнительных средств обогрева, таких как обогреватели, тепловые пушки и тому подобное.

Кто может получить денежную помощь

Жители Бахмута, которые относятся к уязвимым категориям населения, могут получить финансовую помощь на компенсацию стоимости приобретенных электроприборов для обогрева жилья. Эта программа направлена на поддержку в сложный отопительный сезон 2024-2025 годов.

Кто может получить компенсацию?

Лица пожилого возраста

Лица с инвалидностью

Семьи с детьми

Семьи Защитников и Защитниц Украины

Члены семей погибших ветеранов войны

Максимальная сумма компенсации составляет 2000 гривен на одного человека. Это означает, что вы можете получить обратно часть средств, потраченных на покупку обогревателя. Для получения средств нужно будет предоставить документ, подтверждающий принадлежность к одной из уязвимых категорий (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.). Также будут требовать фискальный чек, расходная накладная или товарный чек, подтверждающий покупку обогревателя

Прием документов начался 15 ноября 2024 года. Обращайтесь за подробной информацией и по месту подачи документов по телефону +38 (095) 49 87 615. Также стоит следить за обновлениями на официальном сайте Бахмутского городского совета.

Кто может получить субсидию на покупку дров

Для получения субсидии на приобретение дров необходимо обратиться в местный орган социальной защиты. С собой нужно иметь декларацию о доходах за прошлый год и заявление установленного образца. В некоторых случаях могут дополнительно попросить справку об использовании печного отопления. Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от уровня доходов. Максимальная сумма выплаты составляет 16 234 гривны в год.