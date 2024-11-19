Українським школярам оголосили дату початку зимових канікул: скільки часу дадуть дітям на відпочинок

Зимові канікули – улюблений час для українських школярів. По-перше, після літніх, це найдовші канікули за цілий рік. По-друге, зимові канікули асоціюються з магією Різдва та Нового року, веселощами і подарунками. Однак в останні кілька років дата початку та тривалість зимових канікул в Україні вже кілька разів змінювалися. На що ж сподіватися школярам та їх батькам цього року?

Якими будуть зимові канікули 2024/2025?

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського зимові канікули в київських школах розпочнуться, як і торік, 23 грудня. На відпочинок та святкування Нового року й Різдва школярі матимуть 3 тижні. За парти ж більшість маленьких киян повернеться 11 січня 2025 року.

Відповідну інформацію вже розмістили на офіційному сайті КМДА. У повідомленні міська влада рекомендує освітнім закладом завершити перший семестр до 21 грудня 2024 року, а другий розпочати 13 січня 2025 року. Таким чином, за розрахунками міської влади, школярі встигнуть відсвяткувати усі зимові свята, а також вдосталь відпочити, щоб повернутися до навчання повними сил і енергії.

Кому дадуть більше часу на відпочинок?

Для молодших школярів зимовий відпочинок буде дещо тривалішим ніж у решти учнів. З Різдвяно-Новорічних канікули вони повернуться одночасно з іншими школярами, тобто 13 січня. Проте для маленьких українців, що навчаються у 1-4 класах, передбачені ще одні зимові канікули. Щоправда вони триватимуть лише один тиждень – з 17 по 22 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що названі дати не варто сприймати за незмінну константу. Адже зараз кожен навчальний заклад може самостійно вирішувати, коли відправляти своїх учнів на канікули. При цьому керівництво школи чи ліцею бере до уваги чимало різних аспектів: потреби учнів, погодні та санітарно-епідеміологічні умови, а також безпекову ситуацію в регіоні. До того ж суттєвий вплив на дату початку і закінчення канікул може мати наявність чи відсутність електроенергії.