Від льоду на лобовому склі врятує звичайний овоч: британський експерт поділився незвичайним лайфхаком

Взимку українським водіям доводиться нелегко. Зранку вони не можуть просто сісти в авто і одразу вирушити на роботу чи по справах. Спершу його потрібно прогріти, а лобове скло очистити від льоду та інею. Але є один простий лайфхак, який значно полегшить ранок автомобіліста, звільнивши від необхідності приводити до ладу лобове скло.

Як запобігти замерзанню «лобовухи»?

Британський автоексперт Каллум Батлер розповів, що врятувати лобове скло від замерзання може звичайний огірок. Він переконаний, що цей овоч має особливі властивості, здатні знівелювати вплив морозу та запобігти утворенню льоду.

Виявляється натуральні олії, які містить огірок, створюють гідрофобну плівку, що відштовхує воду. Тож на обробленому огірком склі не буде утворюватися конденсат, а відповідно воно не замерзне при зниженні температури.

Як використовувати огірок на лобове скло?

Перш ніж обробляти лобове скло огірком, потрібно його розморозити та висушити. Для цього спеціалісти радять увімкнути розморожування машини, направляючи тепле повітря на «лобовуху». Після такої процедури навіть замерзле та покрите інеєм скло стане ідеально чистим і сухим.

Підготувавши таким чином лобове скло, потрібно протерти його шматочком огірка. Робити це належить звечора, перед нічним зниженням температури. Прокинувшись зранку ви будете приємно здивовані, адже все, що потрібно буде зробити – акуратно прибрати сніг із лобового скла. А якщо вночі снігопаду не було, можна одразу вирушати в дорогу, без звичних довгих приготувань.

Як ще захистити лобове скло від льоду?

Щоб запобігти замерзанню лобового скла експерти радять також ставити машину на ніч «обличчям» на схід. Зранку сонячні промені будуть розтоплювати сніг та лід на «лобовусі». Також можна накривати машину на ніч спеціальним зимовим чохлом. Тоді вдасться уникнути замерзання не лише лобового, а й решти стекол у автомобілі.