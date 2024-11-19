Треба встигнути до початку грудня: ПриватБанк звернувся до своїх клієнтів
Власники рахунків у ПриватБанку та відповідно мобільного додатку Приват24 напевно вже отримали сповіщення про те, що банк спільно з партнерами дарує великі знижки на різні категорії товарів в честь “Чорної п’ятниці”. Відтак купити різноманітні гаджети, техніку та інші категорії товарів можна навіть зі знижкою до 20%. Акція діятиме обмежену кількість часу та пропонує користувачам дійсно ексклюзивні пропозиції.
Умови акції
У ПриватБанку повідомили, що в рамках цієї акції клієнти фінансової установи зможуть вигідно купити низку товарів, а також отримати багато кешбеку від різних покупок. Повідомляється, що акція стартувала 18 листопада та діятиме приблизно ще 2 тижні. Знижки розповсюджуватимуться на різноманітну техніку, електроніку, товари для дому, одяг та навіть пальне.
Щоб скористатися знижками, потрібно в додатку Приват 24 активувати програму лояльності “Привіт” та подивитися, які пропозиції там є, від яких компаній та з якими знижками.
У банку зазначили, що інтерфейс програми максимально простий тож розібратися в ньому й зробити потрібні покупки зможе кожен. Також, в установі додали, що дану ініціативу вони придумали не лише в честь “Чорної п’ятниці”, а й напередодні зимових свят. Це, мовляв, гарна можливість купити подарунки на Новий рік собі та рідним.
Гарною акцією потішив клієнтів й А-банк
В А-банку теж днями повідомили клієнтів про старт акції, яка триватиме рівно три тижні. Кожного тижня буде вибраний щасливчик, який отримає iPhone 16 Pro. Щоб взяти участь в акції потрібно виконати наступні умови:
- Мати картку АТБ від А-Банку.
- Додати картку в електронний гаманець.
- Розрахуватись нею в мережі супермаркетів АТБ.
Протягом тижня потрібно зробити мінімум дві покупки на суму мінімум по 300 гривень. Чим більше покупок, тим більше шансів на перемогу.
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