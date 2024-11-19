Надо успеть до начала декабря: ПриватБанк обратился к своим клиентам

Владельцы счетов в ПриватБанке и соответственно мобильного приложения Приват24 наверняка уже получили уведомление о том, что банк совместно с партнерами дарит большие скидки на разные категории товаров в честь “Черной пятницы”. Следовательно, купить разнообразные гаджеты, технику и другие категории товаров можно даже со скидкой до 20%. Акция будет действовать ограниченное количество времени и предлагает пользователям действительно эксклюзивные предложения.

Условия акции

В ПриватБанке сообщили, что в рамках этой акции клиенты финансового учреждения смогут выгодно купить ряд товаров, а также получить много кэшбека от разных покупок. Сообщается, что акция стартовала 18 ноября и будет действовать еще примерно 2 недели. Скидки будут распространяться на разнообразную технику, электронику, товары для дома, одежду и даже горючее.

Чтобы воспользоваться скидками, нужно в приложении Приват24 активировать программу лояльности “Привет” и посмотреть, какие предложения там есть, от каких компаний и с какими скидками.

В банке отметили, что интерфейс программы максимально прост, поэтому разобраться в нем и сделать нужные покупки сможет каждый. Также в учреждении добавили, что данную инициативу они придумали не только в честь “Черной пятницы”, но и накануне зимних праздников. Это, мол, хорошая возможность купить подарки на Новый год себе и родным.

Хорошей акцией порадовал клиентов и А-банк

В А-банке тоже на днях сообщили клиентам о старте акции, которая продлится ровно три недели. Каждую неделю будет выбран счастливчик, который получит iPhone 16 Pro. Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить следующие условия:

Иметь карту АТБ от А-Банка. Добавить карту в электронный кошелек. Рассчитаться в сети супермаркетов АТБ.

В течение недели нужно совершить минимум две покупки на сумму минимум по 300 гривен. Чем больше покупок, тем больше шансов на победу.