Пенсіонери та ВПО зможуть отримати нову допомогу: від 4000 гривень на особу

У Міністерстві соціальної політики постійно думають про те, як можна підтримати найбільш вразливі категорії населення. Інфляція росте й багатьом особам, які отримують мінімальне соціальне забезпечення, доводиться буквально виживати. Серед найвразливіших категорій населення пенсіонери, особливо одинокі, люди, які не мають права на пенсію через відсутність стажу, ВПО, багатодітні родини, особи з інвалідністю та інші. Для них незабаром можуть анонсувати нову допомогу. Людям виплатять в середньому по 4500 гривень. Кошти зможе отримати кожен член родини.

Про нову ініціативу вже повідомили у Міністерстві

У Міністерстві соціальної політики вже повідомили про цю нову ініціативу. Проєкт вже розроблений та скоро буде затверджений. Згідно з ним, допомогу зможуть отримати багатодітні родини, люди зі статусом ВПО (але розглядатимуть доходи родини), малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, пенсіонери, а також ті особи, які не отримують пенсію, хоча вже досягли пенсійного віку.

Пенсіонери, які отримують пенсію, зможуть оформити певний відсоток допомоги залежно від розміру стажу. Нагадаємо, що базовий розмір допомоги 4500 гривень на особу й саме від неї розраховуватимуть виплати для кожного індивідуально.

Так, наприклад, якщо особа має менше ніж 10 років стажу, то отримає 53% від цієї суми. Якщо стаж 10-20 років, то 62% від суми. Якщо стаж 20-30 років, то 70% від суми. Якщо стаж більш як 30 років, то 88% від суми. Для прикладу, якщо особа має стаж більше ніж 30 років, то зможе отримати допомогу у розмірі 3960 гривень.

Якщо мова про багатодітну родину, або сім’ю переселенців, то заявник отримає 100% від суми, а всі наступні члени родини по 70%.

«Метою цієї програми є забезпечення додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує», — зазначають у Мінсоцполітики.