Пенсионеры и ВПЛ смогут получить новую помощь: от 4000 гривен на человека

В Министерстве социальной политики постоянно думают о том, как можно поддержать наиболее уязвимые категории населения. Инфляция растет и многим, получающим минимальное социальное обеспечение, приходится буквально выживать. Среди самых уязвимых категорий населения пенсионеры, особенно одинокие, люди, не имеющие права на пенсию из-за отсутствия стажа, ВПЛ, многодетные семьи, лица с инвалидностью и другие. Для них в скором времени могут анонсировать новую помощь. Людям выплатят в среднем по 4500 гривен. Средства сможет получить каждый член семьи.

О новой инициативе уже сообщили в Министерстве

В Министерстве социальной политики уже сообщили об этой новой инициативе. Проект уже разработан и скоро будет утвержден. Согласно ему, помощь смогут получить многодетные семьи, люди со статусом ВПЛ (но будут рассматривать доходы семьи), малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, пенсионеры, а также те лица, которые не получают пенсию, хотя уже достигли пенсионного возраста.

Пенсионеры, получающие пенсию, смогут оформить определенный процент пособия в зависимости от размера стажа. Напомним, что базовый размер пособия 4500 гривен на человека и именно от него будут рассчитывать выплаты для каждого индивидуально.

Так, например, если лицо имеет меньше 10 лет стажа, то получит 53% от этой суммы. Если стаж 10-20 лет, то 62% от суммы. Если стаж 20-30 лет, то 70% суммы. Если стаж больше 30 лет, то 88% от суммы. Например, если лицо имеет стаж более 30 лет, то сможет получить помощь в размере 3960 гривен.

Если речь идет о многодетной семье или семье переселенцев, то заявитель получит 100% от суммы, а все последующие члены семьи по 70%.

«Целью этой программы является обеспечение дополнительной финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается», — отмечают в Минсоцполитики.