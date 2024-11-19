Ощадбанк попередив клієнтів про важливі зміни з 1 грудня

В Ощадбанку вже за кілька тижнів суттєво покращаться умови користування картками. Тепер клієнти Ощаду зможуть зекономити на одному з найпоширеніших видів комісії. Про що йдеться?

Знімати готівку можна буде задарма

Виявляється з 1 грудня 2024 року банк перестане вираховувати комісію за зняття грошей у банкоматах. Причому отримувати готівку «безкоштовно» власники карток Ощаду зможуть не тільки у «рідних» банкоматах. Ці умови діятимуть під час зняття коштів у банкоматі будь-якого українського банку.

Раніше в Ощадбанку анонсували, що «приберуть» комісію за зняття готівки лише для тих клієнтів, які отримують через банк свою зарплату. Та як виявилося такі умови будуть діяти не лише для власників зарплатних карток, а й для всіх інших клієнтів Ощаду.

Ощадбанк шукає лояльності клієнтів

Таке суттєве покращення умов користування картками є нічим іншим як спробою підвищити лояльність клієнтів до банку, а при нагоді залучити нових. Адже можливість знімати гроші там, де зручно та ще й без комісії – це дуже приваблива пропозиція.

Зокрема таке нововведення сподобається роботодавцям, які виплачують зарплату своїм працівникам за посередництвом банку. Позитивні зміни в обслуговуванні лише укріплять їх співпрацю із Ощадом. А ті підприємства і організації, які працюють з іншими банками, неодмінно замисляться про перехід на обслуговання до Ощадбанку. Тож фінансові втрати, яких фінустанова зазнає через відмову від стягнення комісії, будуть компенсовані припливом нових клієнтів.

Ще одна приваблива пропозиція від Ощадбанку

Нещодавно Ощадбанк приєднався до нової програми, за якою вітчизняні підприємці зможуть отримати 15% компенсації за придбання української техніки. Ощадбанк підписав із Міністерством економіки відповідний меморандум та долучився до 16 інших українських банків, які також підтримали цю ініціативу. Тож тепер ще більше українських підприємців зможе взяти участь у програмі часткової компенсації, що неодмінно збільшить масштаби вітчизняного виробництва.