Всього 10 днів на заміну прав: кому з українських водіїв потрібно поспішити

В Україні водії не дуже люблять зайвий раз звертатися до МВС, якщо в цьому немає нагальної потреби. Отримавши права із терміном дії 30 років, вони не поспішають оновлювати цей документ, навіть коли на те є реальні причини. Але не всім відомо, що за таку халатність можна дорого поплатитися.

Для чого потрібно міняти права?

Заміні підлягають права із даними, які не відповідають дійсності. Тобто зміна будь-якого із особових даних водія, вказаних у водійському посвідченні, вже є причиною для отримання нових прав.

Зокрема однією з найчастіших причин для заміни прав є зміна прізвища. В більшості випадків це, звісно ж, стосується жінок. Коли жінка виходить заміж і бере прізвище чоловіка, їй вже не можна їздити зі старими правами. На їх заміну за законом дається 10 днів.

Що буде, якщо не поміняти права?

Якщо водія зупинять на дорозі та виявлять неспівпадіння його особових даних із даними, вказаними у водійському посвідченні, йому загрожує штраф. І сума цього штрафу чимала – 3400 грн. Однак уникнути цих геть непотрібних витрат насправді дуже легко.

Як отримати нові права?

Сьогодні заміна прав не вимагає багато часу та зусиль. Вам не доведеться стояти у чергах та заповнювати цілу низку документів. Все значно простіше. Потрібно лише подати заявку на заміну водійського посвідчення у «Дія». А згодом нові права прийдуть вам на пошту.

Нагадаємо також, що у МВС радять замінити водійські посвідчення, отримані понад 10 років тому. Адже власники старих прав часто не можуть користуватися деякими із онлайн-послуг Сервісних центрів МВС. Справа в тому, що електронний реєстр МВС запустили лише в 2013 році. Тож там може просто не бути даних водіїв, що отримали права раніше. Власне це й ускладнює користування деякими функціями порталу.